電子零組件廠信邦(3023)深耕綠色產業，綠色產品佔比年年上揚，預估今年綠色相關產品營收佔比上看37%到38%，信邦董事長王紹新表示，公司非常集中在做綠色產業，包括EV(電動車)、E-Bike(電動自行車)等，明年綠色產業佔比將超越今年，整體營運也將較今年兩位數成長。

信邦今天舉行法說會，由王紹新親自主持，對外說明公司營運狀況並展示最新產品，王紹新表示，今年是第33年開始，33年來我們成長很多，廠區也從最早在台灣苗栗第一個廠到現在有四個，大陸亦有江陰、北京、安徽桐城等廠區，其中江陰廠區共有五期，大陸以外地區還有歐洲匈牙利廠區及美國俄亥俄州工廠，一直以來，我們都堅守一個原則不斷往前走，抓到市場產品趨勢繼續進步，我們也非常集中在做綠色產業，綠色產業佔比每年都是上升，包括EV(電動車)、E-Bike(電動自行車)等綠能相關產品去年占營收比重34.73%，今年前3季佔比約31%，預估全年佔比可達37%到38%，明年佔比也會增加，有機會達40%以上。

儘管今年因新冠肺炎疫情持續紛擾，伴隨而來的是關鍵零組件短缺，以及原物料、能源及運輸成本上漲等多重不利因素，對全球經濟環境造成更大衝擊，信邦多年來持續在不同產業耕耘，面對種種不利的經營條件下仍然逆勢成長，累計前11月之銷售相較於去年同期而言，醫療保健產業成長18.38%、汽車與航太產業成長66.80%、綠色能源產業減少6.84%、工業應用產業成長23.42%、通訊相關產業成長26.97%。公司自結累計前十一個月營收達235.20億元，較去年同期成長18.29%，並已超越去年整年度的銷售金額；獲利方面，今年前3季每股稅後盈餘為8.09元，營收及獲利均續創新高。

在車用產品部分，信邦在車用電子深耕已久，尤其是充電槍部分，歐洲、美國標準都測試通過，許多大廠都在用我們產品，檯面上在做的，重要的EV品牌都有信邦產品，車用產品可望隨著電動車產業持續成長。

隨著全球步入後疫情時代，ESG的浪潮加速襲來，信邦在追求營收成長的同時，也不忘持續朝著永續發展的目標前進，2021年在綠色採購的金額達到40.7億，較去年同期成長6倍，同時持續深化全集團之綠色管理，其中包含使用再生能源、透過環保方式處理廢棄物及提供綠色產品給客戶，致力成為客戶最堅實的綠色夥伴，今年度更獲得TCSA台灣永續企業績優獎的肯定。