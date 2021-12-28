蘋果公司周一宣布，由於Omicron變種病毒在全美肆虐，導致新冠感染病例激增，蘋果已經關閉位在紐約市的所有7家零售門市。 這表示蘋果位於紐約第五大道、中央車站和蘇活區的門市都將暫時關閉。蘋果發言人表示，雖然關閉門市，但客戶仍可以到這些直營店領取線上訂購的商品。

本月早些時候，蘋果亦以疫情升高為由，暫時關閉在美國和加拿大的3家直營門市。

此外，蘋果亦要求其所有客戶和員工在門市裡必須戴上口罩。

對Omicron變種病毒快速傳播的擔憂，已經促使全球主要企業收緊防疫規定。

高盛銀行發言人周一宣布自明年2月起，要進入該銀行美國辦公室的員工和訪客都必須已經完成加強劑的接種。此外，自明年1月起，高盛將要求員工每周接受兩次新冠病毒檢測。

為了防禦快速傳播的Omicron變種病毒，華爾街數家銀行和投資公司已經取消節日聚會，並允許員工至少在今年結束前都可以採取居家辦公模式。

由於感染數持續激增，本月稍早美國上訴法院裁定重啟一項大企業必須要求員工強制接種疫苗或接受病毒檢測的全國性規定，這項規定將影響8000萬名美國勞工。但反對者不服這項裁決，並已經將此案上訴到最高法院。

根據路透社所做的統計，過去7天美國每日平均新增確診數已經超過20.5萬例，較前一周暴增55%。

由於確診數不斷激增，紐約市大都會交通管理局周一宣布本周將減少列車班次。紐約地鐵公司周日下午在推特上表示，因疫情導致人力短缺，因此變更周一到周四的班次表，藉此我們才能將列車工作人員重新分配到需要的地方，而非取消個別行程。

根據州長辦公室的數據，紐約在平安夜的單日確診數達到49708例，創下歷史新高。