中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增14例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為9例男性、5例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國（5例，案16938、案16941-16942、案16946、案16950）、義大利（案16939）、印尼（案16940）、波蘭（案16943）、英國（案16944）、柬埔寨（案16945）、越南（3例，案16947、案16949、案16951），餘1例調查中（案16948），入境日介於今（2021）年10月7日至12月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4813164例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4794827例排除），其中16840例確診，分別為2187例境外移入，14599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。