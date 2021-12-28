台灣空手道代表團22人，日前出訪哈薩克參賽，24日返台出現11名確診者，到昨天為止累積12人確診，今天再增一例，累積13人確診。且今天空手道團初步的基因定序出爐，共有7人都是Omicron。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，也不一定在哈薩克傳染，到底怎麼傳播還不清楚，尤其代表團可能在一起培訓訓練，造成傳染。

確診名單中，有選手只打了一劑疫苗就出國，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天承諾，2天內將開會檢討本次集體染疫事件，評估未來要求選手接種完整疫苗後才准出國的可能性。

莊人祥表示，有關昨天指揮官有和體育署人員針對出國比賽作出檢討，對於當地到底防疫、採檢流程等相關問題尚待釐清，請代表隊團員對這塊提供更多資訊，由體育署做資訊彙整。

未來體育代表團要出國比賽，大致上會提供一些建議，包含請體育署提供快篩給代表隊出國時使用，有症狀時可以提早採檢發現疫情。

莊人祥表示，另外考量代表隊十一月上旬就出國，已經有一到兩個月時間，在國外有長時間移地訓練的賽事，可看見13人中，除了兩人接種一劑外，其他11人四月打第二劑，十一月2人，當時也沒有所謂第三劑，這些人打了一劑的2人，其他人都符合規範。

因此類似未來需要在國外待比較久的，看是否提前多久先接種第三劑，要透過ＡＣＩＰ討論。

另外，也發現這次其中一個團員有檢出Ａ型流感，也會提供未來出國團員接種流感疫苗。