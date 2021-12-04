員警利用搬動、傾斜角度的原理，成功讓機車「脫困」。（台中市警三分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市41歲劉姓女子日前將機車停路邊，機車中柱不偏不倚卡進水溝蓋，卻沒察覺即匆忙離去，當返回欲牽機車發動，卻發現機車「卡卡」動不了，趕緊向路過的巡邏員警求助，員警利用搬動、傾斜角度的原理，成功讓機車「脫困」，讓劉女鬆一口氣，不斷感謝協助。

台中市警第三分局立德派出所指出，當天劉女向員警求助，指稱停好機車後便匆忙趕去搭火車，沒想到晚上回家牽車時，發現機車怎麼都牽不動，發現機車的中柱卡進水溝。

員警見她體型嬌小力氣也不夠，難怪又推又拉將近10分鐘，員警聽聞後二話不說上前幫忙，嘗試了好幾次，終於成功協助劉女的機車脫困，讓她佩服不已，不斷感謝員警協助。

警方指出，機車卡「柱」，即便是力氣不小的民眾也很難獨自排除，必須利用一些小技巧「脫困」，警方提醒，民眾停放車輛時，先觀察周遭環境，並停放於適當處所，避免造成他人及自己不便並記得車輛熄火立即拔取鑰匙的習慣，維護自身的財產安全。