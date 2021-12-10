警政署去年7月配發各地警局最新一批警用子彈，並要求子彈若出現不同批號的「雜彈」，須登記後繳回再換發，高市警局共獲發約40萬顆；今年11月警政署抽檢鼓山分局和鼓山交通分隊裝備檢查，結果在交通分隊備用子彈發現1顆「雜彈」，傳出市警局後勤科認為警員當初未落實清點工作，對保管子彈的警員祭出申誡處分，並要求自檢，分局若查出「雜彈」也要一併處分，此舉引發基層反彈：「1顆子彈換1支申誡？」並質疑「何不向上溯源，查警用子彈何以出現不同的批號或究責廠商」。

據了解，警政署去年7月配發高雄市警局的警用子彈約有40萬顆，由市警局後勤科配發給所屬各單位後，再由分局或各所屬大隊核發至各地派出所及所屬單位，其中交通大隊獲核發約3萬1千顆。

由於警政署規定新一批警用子彈，若子彈出現不同批號的「雜彈」，須向核發子彈的後勤科登記後繳回再換發，當時有部分分局曾檢出「雜彈」後主動報繳。

今年11月，警政署抽檢高雄市警局裝備檢查，鼓山分局和鼓山交通分隊雀屏中選，警政署後勤科派員南下檢查，逐一檢視警用子彈項目時，赫然發現鼓山交通分隊有1顆「雜彈」，註記後交由市警局後勤科「查處」，該名保管子彈的警員慘遭申誡。

警政署查出鼓山分交通分隊有「雜彈」後，市警局自覺顏面無光，要求各分局自檢，傳出有部分分局也查出有雜彈，事後市警局後勤科有意一併祭出「申誡」或「劣跡」處分，以懲處當初未落實清點警用子彈批號的保管警員，此舉引發基層警員反彈。

基層警員質疑分局配發警用子彈都在上萬發以上，當初配發時，得從上萬顆子彈中檢查出不同批號的「雜彈」，有基層警員說，當年領子彈時，在場拿尺一一比對測量，眼睛都快脫窗，查出「雜彈」也未獲嘉獎，但事隔1年多，卻連同清點和保管人得要被記申誡和劣跡，「1顆子彈換申誡，毫無道理可言」。

有員警則認為，警政署委託廠商製作警用子彈，為何會出現連英文字樣都不一樣的批號或印記，應究責廠商，為何反要基層擔罪、擔責任。