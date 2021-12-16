距離全國公投投開票日僅剩2天，為確保投票前之夜及投票日平安順利結束，警政署長陳家欽今（16）日親自主持公投治安維護工作聯合指揮所專案會議，並同步與各直轄市、縣(市)政府警察局局長及相關單位人員視訊。要求確保最後投開票平安落幕，防範各種危害發生。

警政署指出，自公投宣傳活動開始，各團體均動員舉辦各項宣傳活動，全國各警察機關執行相關維安勤務已超過千場，動員警力將近3萬人，相關勤務均執行順遂。陳家欽今天視訊會議感謝全國各警察機關同仁執勤辛勞與付出。他表示，公投最後階段，仍有掃街宣傳及大型造勢活動，請各警察機關強化勤務部署，維安工作要做到無縫接軌、滴水不漏，防範各種危害的發生。

今年公投投開票日計設置1萬7479處投開票所，為歷年全國性選務之最，動用警衛人員1萬7489員、機動處理組等相關任務編組3萬6298員，總計5萬3千多名警力，另規劃協勤民力2萬餘員協助，總計使用警、民力達7萬3843員。

警政署表示，這次公民投票係單獨舉辦，公民投票法第42條特別規定：「在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5千元以下罰金」。

當天一旦有疑似違法狀況，將先制止，若仍繼續為之，警方將請選監小組認定，若認定違法將請示檢方偵辦。警方全程蒐證，避免爭端。

警方呼籲全國民眾共同守法，如有明顯違法情形，警方將與選務監察及檢方共同依法查辦，以維護投票良好秩序。