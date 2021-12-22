女星蕭淑慎與老公梁軒安逢慶祝交往5周年、結婚4周年，12月1日特別到中山北路五星級飯店的Buffet包場慶祝，兩人所開設的雄鷹娛樂集團的旗下藝人也全員出席同賀，之後大家還就近轉往附近的KTV續攤。雖然當晚是蕭淑慎、梁軒安兩人慶祝周年紀念的活動，但這對夫妻卻在隔日凌晨就疑似當街起了小爭執，最後蕭淑慎獨自搭上小黃先行返家，獨留老公撐場；而梁軒安更趁著老婆不在時，分別與兩位公司女藝人網紅余曼曼、雀喜兒在大街上演親密舉動，讓人對這對夫妻的關係捏了把冷汗。

蕭淑慎的老公梁軒安帶著蕭淑慎一同進餐廳。（圖／本刊攝影組）

用餐過程中蕭淑慎似乎話匣子打開了一直講沒完。（圖／本刊攝影組）

在這場慶祝兩人結婚周年及公司小尾牙活動中，旗下藝人網紅瑋哥、余曼曼、雀兒喜等等皆出席。（圖／本刊攝影組）

12月1日傍晚近6點，時報周刊CTWANT直擊蕭淑慎與老公梁軒安分別穿著套裝和西裝，女美男帥相當正式的打扮出現在中山北路五星飯店內，其實當天除了是慶祝兩人交往5周年、結婚4周年，同時也是兩人開設的娛樂公司的小尾牙，除了旗下藝人網紅瑋哥、余曼曼、雀兒喜等等皆出席外，前球星陳致遠的老婆林秀琴也在6點55分趕來，加入用餐。大夥兒在餐廳內大快朵頤、邊吃邊聊，身為公司老闆的梁軒安也不時到各桌與員工聊天、拍照、搏感情。

林秀琴也趕來加入這場飯局。（圖／本刊攝影組）

時間來到晚上9點出頭，眾人飽餐陸續離開飯店，接著到了附近的KTV續攤。11點50分，梁軒安等一行人走出門口，不知是否因為喝點小酒，面色有點紅潤的梁軒安，開始與網紅余曼曼邊抽煙邊聊天，兩人動作也愈來愈親密，梁軒安還用左手摟起了對方的肩膀，如此親密的舉動，似乎忘了今天是和老婆蕭淑慎的周年紀念日。

用餐完畢後一行人前往KTV續攤，梁軒安在門外與網紅余曼曼邊抽煙邊聊天，梁軒安還用左手緊摟對方的肩膀，十分親密。（圖／本刊攝影組）

蕭淑慎和老公梁軒安一起走出KTV在門口講話，蕭淑慎眼神十分不悅。（圖／本刊攝影組）

隔日零點1分，蕭淑慎和老公梁軒安一起走出KTV，夫妻倆在門口講話，不知是否已得知剛剛梁軒安和余曼曼的親密互動，兩人除了眼神帶有不悅外，梁軒安邊講邊比手畫腳、動作似乎還有些激動，講了幾分鐘左右，梁軒安伸手招了計程車，送老婆蕭淑慎上車後又再度返回KTV。

夫妻倆除了表情明顯不爽，兩人比手畫腳、動作似乎還有些激動。（圖／本刊攝影組）

講了幾分鐘的話，梁軒安伸手招了計程車，送老婆蕭淑慎上車後又再度返回KTV。（圖／本刊攝影組）

蕭淑慎離開不過20分鐘，梁軒安又與另一名網紅女生雀喜兒勾肩搭背、近身講話。（圖／本刊攝影組）

20分鐘後，一夥人又出現在門口抽菸聊天，而這回梁軒安又與另一名網紅女生雀兒喜勾肩搭背、近身講話，看來和旗下藝人相當熟稔，但互動卻顯得有些曖昧。時間來到1點18分，梁軒安與余曼曼等人在門口的香腸攤買了點吃的，幾個人邊吃邊聊，這回竟上演了餵食秀，梁軒安不僅拍拍對方肩膀甚至二度親手將食物送進女方嘴中，又聊了一會兒後才將余曼曼送上車。接連的曖昧舉動，要是老婆還在現場恐怕會引起彼此間的不快。2點09分，梁軒安獨自走出KTV，搭乘計程車返回位於大同區的家。

梁軒安與雀兒喜頻頻交頭接耳，看來相當熟稔且互動有些曖昧。（圖／本刊攝影組）

又過一會兒，梁軒安與余曼曼在門口的香腸攤買了點吃的，梁軒安竟上演了餵食秀，不僅拍拍對方肩膀，還二度親手將食物送進女方嘴裡。（圖／本刊攝影組）

（《CTWANT》提醒您，抽菸影響口腔衛生且有礙健康，戒菸專線：0800-636363）

嗨到深夜兩點多梁軒安獨自走出KTV，搭乘計程車返家。（圖／本刊攝影組）

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