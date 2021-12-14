王仁甫與季芹穿浴衣逛北投。（樂心娛樂工作室提供）

王仁甫與季芹入住日式飯店享受偽出國感。（樂心娛樂工作室提供）

藝人王仁甫與季芹上周日度過16周年結婚紀念日，兩人在這天回歸到只有彼此，就像當初交往的「芹仁（情人）」一樣，這次行程由王仁甫一手包辦，卻讓季芹「心驚驚」，深怕熱愛戶外運動的王仁甫會把她帶去野外露營或溯溪垂降，沒想到最後王仁甫竟帶著她，住進高級日式溫泉飯店的總統套房中，讓季芹開心直說「這是她人生第二次住進總統套房」，她也透露兩人維繫長年婚姻與感情的相處之道。

季芹與王仁甫結婚至今已16年，每年的12月11日是他們的結婚紀念日，兩人會拋開家庭束縛，外出放風回到過去生小孩前的兩人世界，去好好度過這一天，季芹形容這天的她就像是「老公的女友」般，戀愛感十足。不過今年也因為疫情紓緩的緣故，許多民眾紛紛開始進行國內旅遊，讓季芹安排行程時因完全訂不到飯店而煩惱，最後是王仁甫帥氣出手：「讓我來安排！」才成功訂到飯店。

剛開始季芹一度擔心，深怕王仁甫安排行程又會是一場體能大考驗，尤其是王仁甫剛開始還賣關子，神秘地不肯告訴季芹他安排的行程內容，最後到了北投才讓季芹放心下來，原來王仁甫訂到了知名溫泉飯店加賀屋的總統套房，讓季芹開心表示「這是我人生第二次住總統套房」，不只能泡溫泉還有日式飯店的套房管家「內將」服務，都讓兩人意猶未盡。

季芹透露她有個願望，就是工作賺錢後可以到世界各地旅遊，今年因疫情影響不能出國，卻意外能在台灣住進日式溫泉飯店，兩人也穿起浴衣遊北投。王仁甫透露「穿浴衣走進超商時，一度有點尷尬，因為全店只有我們兩個人這樣穿」，但他後來想想也覺得滿好玩，有種COSPLAY的感覺。

兩人表示他們比較早結婚生小孩，卻完全不後悔，反而覺得到他們這個年齡，小孩都已經大到可以照顧自己，還很貼心地在爸媽結婚紀念日這天可以讓他們出去玩，可以自己照顧狗狗、煮飯，感到相當欣慰。