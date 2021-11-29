2022年即將來臨，不少人都非常關心自己明年的運勢，《靈匣網》近日發文，點名生肖屬虎、猴和鼠的人在2022年的財運不佳，容易遇到破財危機，可能因為被人欺騙，或是投資時太過急功近利，導致不好的下場，所以在做任何決定前，最好先三思而後行。

1、生肖虎

屬虎人金錢觀很現實，不喜歡購買華麗、不實用的東西，然而2022年屬虎人的財運遇到病煞，因此可能遭遇破財危機，主要的原因是財運狀態不佳，常常糊里糊塗地錯失良機，甚至容易被人欺騙，或是遇到在急用錢的時候周轉不過來、該收到的錢沒收到、無故破費等等財運不利的窘境。

2、生肖猴

2022年屬猴人的財運宮遇到大耗破財，財官被破，嚴重破壞整年的財運，導致財運空缺、容易破財敗財，還有被騙破財的風險，在明年屬猴人可能因被騙失利、投資有去無回，各種衰運也會接踵而至，還會因為沒有錢而遭人歧視，想找人幫忙也找不到，各方面運勢都比較差，所以不適合大規模的投資理財，容易得不償失、血本無歸。

3、生肖鼠

2022年天狗破財煞落在屬鼠人的財運宮，一整年的錢財運勢都非常不好，主要容易破財敗財、被騙破財，而屬鼠人在理財時，經常過於衝動、三分鐘熱度，甚至不注重細節、不仔細看合約上的內容，只了解一點就將錢全部砸下去，很少深入調查，這樣急功近利的個性為你們帶來不少破財的事情，但並非你們的能力不好，只是所託非人。