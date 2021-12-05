奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享12/6～12/12星座運勢，處女座事業運最旺，雙魚座愛情運最旺，射手座金錢運最旺；另外牡羊座事業運需要留意，天蠍座愛情運需要留意，巨蟹座金錢運需要留意。從整體運勢來看，雙子座、雙魚座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊朋友變得怠惰，面對周遭的人事物都提不起勁，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的狀況，下周要多加注意喔！

▍金牛座

整體運勢★★

金牛朋友下周將進入休息停頓的階段，長久以來的忙碌與壓力在下周感到不堪負荷，讓你有很深的無力感。

▍雙子座

整體運勢★★★★★

雙子朋友下周的生活將充滿歡愉及慶祝的氣氛，一直以來努力的事情有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友，下周將減緩許多。

▍巨蟹座

整體運勢★★

巨蟹朋友下周自信心下降，面對目前手邊的事情掌握度變低，開始懷疑自己的能力，下周正偏財運皆不理想，甚至有破財的可能，尤其投資方面要更加注意。

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友不甘受到束縛，讓生活不再平靜，往好處想，是因為自己的企圖心一直都不低，造就了下周汲汲營營的生活。

▍處女座

整體運勢★★★★

處女朋友下周更加渴望成功，行動力明顯提升，對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都當在掌握之中。下周事業運很旺，新目標出現，讓你有向前衝刺的機會，不過還是要適時休息，以免累過頭。

▍天秤座

整體運勢★★★

下周天秤朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周顯得非常煩躁，情緒起伏變大，建議面對惱人的狀況時，要適時轉念，或許能學到不少經驗。

▍天蠍座

整體運勢★★★

許多計畫在下周開始延誤，對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，讓天蠍朋友手足無措。下周愛情運不佳，雙方在情感裡的步伐慢了下來，一直以來存在的溝通問題，將重蹈覆轍，奧斯建議下周若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決。

▍射手座

整體運勢★★★★

安穩、平靜的元素將充斥射手朋友下周的生活，過往的熱情在下周顯得平靜許多。下周偏財運相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場，雖短期內看不到回報，但若放長遠來看，將有機會為你帶進不錯的收入。

▍摩羯座

整體運勢★★★

下周摩羯朋友對於現況感到不滿足，讓你們願意花更多心力，想辦法改變目前的狀態。

▍水瓶座

整體運勢★★★

大環境的不穩定，讓水瓶的朋友下周感到不安及惶恐，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式。

▍雙魚座

整體運勢★★★★★

下周雙魚朋友將邁入理性思考的階段，充滿成功的可能性，對於事情的掌控度也提高許多。下周愛情運很旺，長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，兩個人心靈也將有更大的共鳴。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】