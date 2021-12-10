每個人都有發財夢，有些人除了投資外，還會購買彩券，希望能早日實現財富自由，究竟有哪些星座被財神眷顧呢？清水孟國際塔羅小孟老師近日在臉書粉專分享4個容易脫貧，順利成功變富翁的星座。

第4名 處女座：脫貧指數75分

處女座做事要求細節，喜歡研究與分析，不願意甘於貧苦的他們，會尋找各種投資項目，讓自己能夠變富有，假若可以改變過於龜毛的個性，他們很有機會能發大財。

第3名 射手座：脫貧指數85分

射手座喜歡交朋友，因此結識許多不同類型的人，靠著廣大的人脈關係，成為他們脫貧的利器，而且他們一生遇到的貴人很多，受到旁人幫助，教導他們如何投資與行銷，如果射手座能好好利用，成為富翁的機會極高，不過要改掉愛亂花錢的個性。

第2名 天秤座：脫貧指數95分

天秤座只做自己熟悉的事物，他們在理財方面非常保守，因此不太會有虧損嚴重的問題，另外，天秤座在工作中總能發揮專業，個性較逆來順受，到中年時有機會被提拔成為主管，再加上保守投資，晚年能累積不少財富。

第2名 摩羯座：脫貧指數高達100分

摩羯座喜歡創新，他們討厭一成不變，與天秤座不同的是，摩羯座敢於承擔風險，因此在投資方面，大多會選擇創業或風險性強標的，這也使他們絕對能脫貧爆富。