2021年即將進入尾聲，這一年受到疫情影響，許多人經濟、運勢也跟著下滑，《搜狐網》運勢專欄特別點名4大星座，運勢在年末將谷底翻身，也能增添財富進帳。

▍處女座

處女座的人聰明又富有才華，12月底好運降臨，事業方面憑著自身優秀的工作能力，不僅贏得同事信任，也取得巨大的成就，增加財富進帳的機會，經濟問題得到最直接的解決。

▍水瓶座

水瓶座的人樂觀穩重，即便今年運勢起伏不定，遭遇許多困難和經濟挫折，但是透過持續的努力，在今年年底總算將得到回報，並且在事業上取得更好的成績，不僅職位晉升，收入也會大幅增加。

▍白羊座

過去這一年，白羊座日子過得十分低潮，所幸透過不斷的學習努力，財運終將自谷底翻身，除了有貴人提攜之外，還能累積人脈，從中得到許多賺錢機會，並增添財富進帳。

▍金牛座

12月底的金牛座可說是機會不斷，只要努力不懈，肯定能讓存款翻倍漲。除此之外，若身為投資族，可看好時機進場，有望替自己賺進大筆財富，只是務必低調，刻意炫富的結果可能會招來小人纏身。