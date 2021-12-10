班西蒙斯與七六人之間內訌鬧劇到現在仍無解套方案的當前，根據《紐約時報》資深記者史坦10日報導，班西蒙斯非常渴望能在馬刺總教練帕波維奇手下打球，且尋求改善他的投籃問題，甚至馬刺也已追逐他多年，問題是這筆交易不容易成真。

「帕波維奇的存在，會給馬刺爭取班西蒙斯加分不少，」史坦表示，「馬刺不只一個交易的目的地，有了帕波維奇，勢必吸引不少球員加盟意願，就以我收到的消息，假如馬刺真的能夠得到班西蒙斯，班西蒙斯也很樂意替帕波維奇打球。」

可是這筆交易目前最大的障礙，仍是七六人只想用班西蒙斯交換到全明星等級球員，像是拓荒者後衛利拉德，馬刺目前陣中根本沒有任何這種球員可以當作交易籌碼，恐怕不管提出怎樣的交易，也很難讓七六人心動，就算班西蒙斯問題仍然無解。

七六人當前態度很明顯，就是除非可以利用班西蒙斯換來一名全明星球員，否則就是繼續跟班西蒙斯這樣耗下去，反正他們可以繼續扣班西蒙斯的薪水，可是這樣浪費時間下去，無論是對七六人或班西蒙斯都是一種傷害，早晚還是必須解決的。