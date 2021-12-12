NUMBER TWO FOR STEPH pic.twitter.com/dJLB9C9l8p — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 12, 2021

勇士球星柯瑞賽前還差10顆三分球，就可打破雷艾倫的史上最多投進三分球紀錄，七六人當然不想讓他如願！七六人12日發揮超強防守能力，不僅限制柯瑞只投進3顆三分球、拿下18分，最後更以102比93力退勇士，堪稱雙贏收場！

七六人開賽就擺明不讓柯瑞輕易三分出手，都派專人全程盯防，也讓柯瑞首節投6中1，含三分球2投中0，僅拿2分；柯瑞直到上半場還剩1分44秒，才投進第1顆三分球，接著又進第2顆，幫助勇士打完上半場，反以49比46領先。

柯瑞第3節完全沒有得分進帳，自然也沒投進三分球，勇士帶著3分領先進入末節，不過隨著柯瑞繼續遭到死守，七六人逐漸掌握場上攻守節奏，不僅超前比數，更在最後3分17秒，取得93比83領先，此時柯瑞終於投進第3顆三分球。

可是恩比德馬上回應「三分打」，接下來又是強勢上籃取分與兩罰俱中，幫助七六人持續保持10分上下的領先優勢，打到最後46.8秒，勇士總教練科爾也把柯瑞換下場休息，接下來就等14日客場出戰溜馬，再來看看柯瑞能否打破紀錄。

七六人以恩比德26分、9籃板及4助攻表現最佳，托必亞斯哈里斯也有16分、9籃板，馬克塞14分，塞斯柯瑞與米爾頓各有10分；柯瑞全場投20中6，含三分球投14中3，確實被七六人守得不錯，目前他還差7顆三分球才能打破紀錄。