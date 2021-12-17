雖然大聯盟正處於封館階段，但球隊仍能以小聯盟合約簽下球員，這並不受球員工會規範(未在大聯盟40人名單)，合約不含受邀參加春訓，所以球隊能利用這點進行補強，而今天洋基終於出手了，他們用小聯盟約簽下3屆金手套得主英卡提(Ender Inciarte)，希望能讓他在小聯盟待命，以防賈登納(Brett Gardner)無法回歸情況。

The Yankees have signed free agent center fielder Ender Inciarte to a minor league contract pic.twitter.com/bftCJkZ0iB — Baseball Authority (@BsblAuthority) December 16, 2021

洋基在月初封館前靜悄悄，慘遭紐媒痛批他們「一點改善都沒有」，完全困在自己設計的監獄，確實他們在目前較缺乏的投手、游擊手位置都沒進行補強，而在自由市場剩下的大咖所剩無幾，外界都很好奇總管凱許曼(Brian Cashman)葫蘆裡在賣什麼藥，更不用說他們其他位置其實也有待加強。

今天此操作據美媒《MLB TR》指出是為怕賈登納趕不上開季，才簽下英卡提來當備案，事實上不算實質「補強」，但至少還有危機意識。英卡提目前31歲，在2014年首度升上大聯盟，為響尾蛇效力2年轉投勇士，於2015、2016、2019年拿下金手套獎，並在2017年入選明星賽，一直效力到本季中才被勇士釋出。

此外洋基還用小聯盟約簽下右投手尼托利(Vinny Nittoli)、游擊手賈西亞(Wilkerman Garcia)、外野手帕金斯(Blake Perkins)，等於一次補進4人，但未來是否登上大聯盟還是未知數。現在自由市場大咖球員還有葛倫基(Zack Greinke)、羅棟(Carlos Rodon)、柯蕭(Clayton Kershaw)、柯瑞亞(Carlos Correa)、史多瑞(Trevor Story)等人。