第24屆冬季奧運將在北京開幕，北京將是第一個夏季奧運與冬季奧運都辦過的城市。2008年北京奧運是中國走向強國的開幕秀，冬奧參與國多半是富裕國家，冬奧將成為中國富庶強盛的里程碑。相對2021年東京奧運受困於新冠疫情，北京冬奧如能順利舉辦，更將代表中國大陸防疫與治理能力的成功。

西方不是鐵板一塊

美國將中國視為全面戰略競爭的對手，自然不願見到大陸的國際地位與聲望更上層樓，就算不能全面抵制，至少也要給北京一點晦氣，於是以新疆人權議題為由發動盟友進行外交抵制，但未收一呼百應之效，只有五眼聯盟國家加入，其中紐西蘭還是以疫情為由，而不強調「抵制」。

美、英兩國有共同的文化淵源，更有特殊的戰略關係。英國雖然屬於歐洲國家，但與歐陸國家若即若離，不如與其他英語系國家親密。長期以來，英國與美國的外交政策亦步亦趨，英國脫歐後更是加速融入美國主導的全球戰略。英語系國家共建的五眼聯盟，在美國國力漸露疲態後，重要性漸漸突出。今年不惜得罪法國而成立的美英澳同盟（AUKUS）更是將這種「打虎捉賊親兄弟」的血緣連帶推上高峰。美國這種在西方國家陣營中區分遠近親疏的作法，不只是有戰略的考量，也有深刻的文化背景。

事實上，英、美與歐陸的哲學思維傳統本就不同。英、美哲學重視經驗，強調個體差異；歐陸則有理性主義的傳統，重視邏輯的一致性。最具體且容易理解的表現，就是英美法系與大陸法系的差異。英美法重視個案的判例，大陸法側重法律體系與法條精神。反映到人權觀念也有所不同，英美強調個人主義，歐陸的人權觀念是來自理性思辨與自由意志的人文傳統，認為理性思辨的結果可以達到社會共識，而不是個人社會。

哲學思維與價值觀的差異也反映在資本主義的運作模式與政治制度。英美資本主義強調個人主義，極端表現就是優勝劣敗，贏者全拿。企業追求股東利益最大化，員工、環境、社會等生產相關條件等都被視為外部化，不被考慮。國家往往扮演資產階級的工具，成為利益團體的代言人。在政治上無論總統制或議會內閣制都是贏者通吃，沒有小黨生存空間，很少政黨協商聯合政府。

馬克思主義中國化

歐陸國家，特別是德國與北歐國家發展不同的資本主義模式，被稱為「萊茵模式」和「斯堪地模式」，更重視社會的和諧共生，反對社會達爾文主義，企業更注意員工福祉與社會責任。國家作為資方與勞方的調解者，進行社會資源的統合與協調。在政治制度上強調「協商民主」，大多是多黨的議會制國家，盡可能讓社會不同利益有表達的機會。美、歐資本主義模式的差異，在全球化時代矛盾就更為明顯，例如歐洲想要對跨國科技巨頭徵收數據稅就面臨很大的阻撓。

二戰結束後，歐洲傳統強國沒落，歐洲國家被捲入美蘇冷戰對抗，他們意識到要維護自身利益只有團結，於是從基礎的經濟合作逐步走到今天的歐盟。特別是冷戰結束，少了前蘇聯的壓力，美歐之間的矛盾就凸顯出來。歐盟為了擺脫美國的控制，更是加快金融整合。美國也知道歐盟的企圖，便利用南歐的亂局打壓歐元。隨著21世紀這20年來，美國國力從顛峰走向衰退，歐洲爭取戰略自主的呼聲越來越高。

但歐盟有一種特別的心結，就是眼見中國大陸崛起、美國衰退，歐洲有「雙重衰退」的沒落感。就像2019年德國慕尼黑安全會議的主題「西方缺席的世界」，歐美畢竟掌控全球過去2、300年經濟、軍事、科技與文化等方面的優勢，美國的式微也讓歐洲產生危機感，一時難以適應，連帶地會願意在某些方面，特別是價值立場上與美國站在一起。

西方不是鐵板一塊，更要注意歐洲在歷史意識、價值體系、戰略利益以及制度設計與美國的差異，中國大陸和歐洲應該可以有不同的交往互動方式。馬克思主義來自西方，其社會關懷與人道精神正是來自西方人文傳統，「馬克思主義中國化」應該擴大到中西方人文主義與理性主義的對話與學習。彼此尊重，相互學習，歐洲也可以是好朋友。