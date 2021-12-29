華府智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）會長哈斯（Richard Haass）12月13日再度強調華府「戰略模糊」政策已然走到盡頭，必須轉向「戰略清晰」，使爭議已近卅年的老議題「戰略清晰」又引起熱烈討論。

哈斯去年就曾在《外交》雜誌（Foreign Affairs）撰文呼籲戰略清晰，引起激烈辯論。拜登上台後雖不時有跳脫一中政策框架的言論或舉動，但政策終究沒有變。比起部分論者樂觀認為華府正向戰略清晰擺盪，這更像戰略模糊中的逐漸清晰。

再從以下五點來看，吾人可推論短期內華府仍沒有轉向戰略清晰的理由。

首先，台灣沒有受到迫在眉睫的威脅。雖然對飽受騷擾的台灣人來說不太公平，但北京除了好戰言論與堅定決心外，還沒看出它有立即出兵的意圖，能力來看也是如此。

其二，共軍侵台劇本早就安排美國為主角，美方態度清不清晰，本質上不會有更多嚇阻效果，更要承擔北京對公開「越過紅線」的可能反應。西太平洋的對峙與緊張，容不下任何誤判火種。

其三，對於英國、澳洲、加拿大這些盎格魯撒克遜夥伴而言，他們可能不在意因戰略清晰而捲入台海衝突（反正也不是在自家門口打），日本亦然。但不能保證南韓、東協這些域內重要勢力抱持同樣想法。和平時期藉由民主自由價值的拉幫結派，到戰時是否仍會如此管用？

其四，台北恐會仗勢挑釁。即北京所謂「挾美自重」。戰略清晰並非為台灣改變現狀亮綠燈，而是在中國侵略前提下的對台軍事承諾。但只怕受保護傘庇蔭的台灣會因保護而更加莽撞挑釁，尤其如果蔡英文的繼任者是「務實的台獨工作者」或甚至「激進的台獨工作者」，戰略清晰恐合理化台獨行徑，真正邁出改變現狀的「危險一步」。政客嗆聲更有骨氣，社會倚美而怠，搭美國防衛便車，甚至「置板凳」期待美中一戰，這或許是美國人戰略清晰將得到的回饋。

最後，嚇阻成功關鍵在於意圖與能力。意圖受能力支持。哈斯要求華府加強西太平洋軍事部署，這意味美軍要不就抽調其它戰區資源（如東歐、中東），要不元老院就多加國防預算。但拜登上任後的大砍國防預算讓後者近乎天方夜譚，而前者又延伸出一個問題：現階段美國是否有能力同時應對兩場區域衝突？中俄頻繁軍事演習大家看在眼裡，假如東歐與台海同時有事，美軍是否能同時面對？

戰略清晰也延伸出另一個問題：台灣人如此相信美國人會來，那我們是否已經準備好迎接美軍？美國人作戰理念在於「減少傷亡」、「縮短戰爭」，在傷亡最高、美國人最介意的地面衝突上，台灣人是否做好大量犧牲的準備？消耗量極大的現代戰爭中，台灣是否有足夠、持續的後勤能量提供給最重視後勤的美軍作戰？美軍也在意與盟友的軍事合作與安全互助，平時需奠定大量合作基礎才能避免戰時再臨危協調、磨合。

如果這些條件都做不到，如何說服美軍為「不願犧牲」的軍隊、人民流血流汗？美國人期待台灣積極備戰、敢於犧牲，戰略清晰後的台灣恐怕呈現美國人不一樣的答案。如此又何來期待華府轉向戰略清晰？

誠如哈斯所言「現狀非一成不變，華府就該改弦易轍。」但華府毫無理由要用代價高昂的軍事承諾牢牢把可操縱的槓桿焊死。戰略模糊無法掌握現狀，因此往模糊中的清晰發展，而非走向戰略清晰。美中結構僵局持續緊繃，如何在戰略模糊中展現更清晰的動作與表態，讓北京明白美國人的意圖與能力，這講求華府高度智慧。

惟台灣人需明白，即使力求戰略清晰的哈斯，也強調「美國要繼續堅持一個中國政策，重申不支持台灣獨立，避免採取象徵性提升台灣地位的舉動。」這是無庸置疑的美國共識。

（作者為軍事評論員、自由作家）

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