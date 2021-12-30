「英國廣播公司」（BBC）30日報導，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在談話節目中強調，他決定離開首都喀布爾（Kabul），是為了避免該城市「遭到摧毀」，並辯稱在飛機起飛後「才知道我們要離開阿富汗」。

在BBC廣播四台（BBC Radio 4）播出的談話節目中，甘尼對英國前上將、11月才退役的前國防參謀長卡特（Nick Carter）表示，他8月15日起床時，還不曉得那將是他在喀布爾的最後一天，因為塔利班原本已同意暫時不進入該城市，但才過了2個小時，就發現2個不同派系的塔利班部隊正在逼近，為避免這座擁有500萬人口的城市「遭到摧毀」，他才同意與國家安全顧問和妻子一起離開喀布爾。

甘尼辯稱，在決定目的地這件事情上，他只獲得不到2分鐘的時間；他一開始下令前往阿富汗東南部柯斯特省（Khost）首府柯斯特，卻被告知該城市已遭佔領，東部南加哈省（Nangarhar）首府查拉拉巴市（Jalalabad）也同樣淪陷，導致他根本就不知道自己將前往何處，直到飛機起飛後才知道他們即將流亡海外。

甘尼承認，自己須為喀布爾淪陷的部分原因負責，包括「太過相信國際夥伴關係」，並稱美國前總統川普（Donald Trump）與塔利班達成的「協議」，才是阿富汗政府崩潰的主因，因為該協議只事關美國撤軍，未顧及阿富汗和平進程，自己只是「代罪羔羊」。

而針對他逃亡時攜帶高達1.69億美元（46.8億元）現金的傳言，目前人在阿拉伯聯合大公國的甘尼再度斷然否認，強調自己「沒有把任何錢財帶出阿富汗」，並歡迎國際調查「還他清白」。