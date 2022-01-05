美國總統拜登的不支持率在12月創下新高，且支持率創下新低，越來越多選民對其政府在經濟和防疫方面的執政表現表示不滿。

根據最新的CNBC/Change Research民調結果，56%選民表示他們不認同拜登現在正在做的工作，創下拜登上任以來的新高記錄。

拜登的總統任期即將屆滿一年。

在去年9月初，拜登的不支持率為54%，4月則為49%。

此外，根據最新調查，拜登的支持率在12月為44%，低於9月的46%和4月的51%，創下拜登上任以來的新低記錄。

數據顯示美國選民對拜登的不滿情緒正持續升高，此時正值其政府希望在2022年期中選舉之前，解決一連串牽涉廣泛的經濟與政治問題。這一場選舉將決定美國國會的權力平衡。

調查並顯示，對經濟感到挫折是拜登人氣下滑的主要原因，幾乎所有受訪群體都將其列為首要問題。不管是男性或女性、各個年齡層、拉丁裔或白人選民，以及受過或未受過大學教育的受訪者，都將經濟列為首要之務。對非裔選民而言，種族主義是首要問題，而經濟則排名第二。