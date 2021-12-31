美國國防部前副助理部長科爾比在新書「否定戰略」（Strategy of Denial）中，提出美國「做他人的手」戰略概念。台灣在這本新書中的份量很重，若引申作者的概念，「做台灣的手」將是美國重要戰略布局，這是怎麼一回事？

「否定戰略」在台灣上市，比美國本土晚了約5個月，過去5個月，這本書早已在政治圈與戰略圈掀起討論的熱潮，相關新聞台灣媒體也多所報導。柯爾比在川普政府任內擔任副助理部長，由他帶領撰寫的2018年《國防戰略報告》，曾提出美國國防戰略將由「打擊恐怖主義」轉向「大國競爭」，又進一步提出針對中國的「否定戰略」，引起高度關注不足為奇。

依據柯爾比的判斷，中國將如同俾斯麥於統一德國後，發動類似對丹麥、奧地利與法國的有限戰爭，以形塑區域新地緣格局。柯爾比的判斷，主要是依據中國宣稱不放棄武統台灣。他相信在必要時，中國將發動小型戰爭，讓美國措手不及。

科爾比「否定戰略」三大功能設計，主要在否定中國，不讓西太平洋出現從屬中國的台灣。柯爾比承認，大國戰略競爭代價非常昂貴，何況美國軍力不足、資源稀缺，人民對護衛遙遠的陌生環境態度消極，勢必要有成本最低、效益最高的算計。柯爾比開出的藥方是「聯盟體系」，「做他人的手」則是否定戰略最簡潔的定義，也符合成本效益的要求。

常聽到「代理人戰爭」，卻未聽過「做他人的手」是什麼概念！但閱讀柯爾比的作品後可以理解，美國面對中國崛起，自身能力不足、政府民意支持度低落等多重負面因素，要組織抗中聯盟，「做他人（國）的手」是不得不為。

表面看來「做他人的手」代表夥伴國家想做什麼便幫他做什麼，應該是友善的內涵，然果真是如此的話，還需要設計戰略嗎？當然不可能如此表象。深度看起來，凡成為美國「做他人的手」夥伴，就同時成為「美國的手」，不但國家戰略須與美國一致，國家肢體行為也要與美國同步，立陶宛、烏克蘭是明顯的例子，但如此一來，這兩個國家的自己利益又何在？

柯爾比的否定戰略針對中國，認定台灣是最危險的地方，是美國最應關切的地方，當然要「做台灣的手」，幫台灣走上國際政治舞台，幫台灣充實防衛力量，幫台灣建立民主模範生形象，這些都是台灣需要的，但是假設台灣會發生美國眼中的小型戰爭，「做台灣的手」深度目的就浮現而出，透過中國發動台海戰爭，就足以證明中國是惡霸，可以激勵聯盟國家對惡霸同仇敵愾，以阻絕中國崛起之路。

柯爾比的「做他人的手」，不但可以做台灣的手，也可以做中國的手，活生生的李代桃僵現代版！難怪柯爾比新書在台灣討論度不高。但也不能忘了，拜登政府不因改朝換代而忽視「否定戰略」，國安部門甚至強化繼承其概念。台灣應認真思考，要做自己的手，還是美國的手。

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