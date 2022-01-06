去年12月初，2萬400瓶被中國拒買的立陶宛蘭姆酒由台酒公司全部買下，預訂9日運抵台灣，最快農曆年前上架。

去年11月在立陶宛設立的「台灣代表處」是台灣首個在非邦交國以「台灣」名稱(Taiwanese Representative Office)設立的代表處，但代價並不便宜，除了臨時決定買下的2萬多瓶蘭姆酒外，在立陶宛總統4日表示，以「台灣」之名設代表處是個錯誤後，駐立陶宛代表黃鈞耀立即宣布，台灣將設立一個2億美元的基金來投資立陶宛產業。

隨後，在中央社的追問下，立陶宛外交部長發言人5日表示，立陶宛政府歡迎台灣設立「台灣代表處」，此一決定「堅定不移」；6日，立陶宛總統一改前言在推特表示，他「從未說過為了便利貿易而在立陶宛開設台灣代表處是個錯誤」，「至於代表處的名稱，應該各方都能接受，應信守國際承諾，不應損害立陶宛的國家利益」。

看來2億美元的投資承諾暫時化解了台灣方面的尷尬，但要在當地維持「台灣代表處」，台灣未來還要持續付款。

除了黃鈞耀已經承諾的，台灣將加速批准立陶宛的乳製品和穀物出口到台灣的程序外，立陶宛農業部國際事務與出口行銷部門主管凡庫斯（Antanas Venckus）12月接受中央社專訪時也列出期待台灣買單的產品清單，也就是禽畜肉品、乳製品、蛋及蛋製品等。

為了支持台灣提升與立陶宛關係，美方再度出手，國務卿布林肯今（6）天與德國新任外長貝爾伯克會晤後表示，立陶宛僅因擴大與台灣合作，就遭中國霸凌，各國都有權在不受脅迫的情況下，決定自身外交政策。

布林肯提及，北京只因立陶宛選擇擴大與台灣合作，就要求歐美企業停止使用立陶宛生產的零件製造商品；未來，美國會與包含德國在內的盟友夥伴合作，強化自身經濟韌性、確保供應鏈多元化，抵抗來自中國的（經濟）恐嚇。

與美方的強烈表態相比，德方反應冷淡。爾伯克回應布林肯主張時首先提到，德國來很清楚在重要全球問題與挑戰上，例如氣候變遷或疫情，要靠與中國合作才能解決；然後才空泛地表示，在對中國政策上，德國新政府重視與美歐緊密合作。

跡象顯示，在立陶宛設台灣代表處前後，美方都使了力，但就像立陶宛前總統亞當庫斯（Valdas Adamkus）說的，承認台灣是大國的事，不是小國來帶頭。

美國怎麼不先讓台灣在華府成立台灣代表處？