立陶宛挺台遭大陸報復，許多貨櫃被卡關。國發會11日宣布，將成立2億美元中東歐投資基金、10億美元融資基金，促進台灣及立陶宛雙方產業合作與投資，引發外界議論。國民黨台北市議員游淑慧則質疑，立陶宛每年出口大陸的金額僅4.8億美元，但台灣目前給予的補償應超過這數字，我外交部是否知情，以及立陶宛是否真有那麼大損失，這兩個問題都必須去查清楚。

《中天新聞》政論節目〈盧秀芳辣晚報〉主持人盧秀芳11日在節目中表示，從目前曝光的價目表可見，台灣不僅對立陶宛成立2億美元投資基金，還有2億歐元訂單、120個貨櫃商品、2萬瓶蘭姆酒、6項MOU，並開放立陶宛食用小麥、大麥燕麥與豌豆進口。盧質疑，立陶宛與台灣沒邦交就這個價碼了，那邦交還得了？其他友邦看了又會怎麼想？

台灣對立陶宛金援項目。（圖／本報系影音截圖）

游淑慧則直言，這個金額恐怕還只是「頭期款」而已，不過是「安慰金」罷了，因為立陶宛現在一直在哀號，說他們為了挺台灣失去了多少訂單，所以台灣必須給他們一些錢聊表安慰，至於後續則難以想像。

游淑慧更強調，不知我外交部有沒有去查過一個數字，立陶宛每年出口到大陸的金額不過4.8億美金，也就是說立陶宛損失的最大額頂多5億美金，但台灣現在的補償全部加起來，感覺一定會超過這個數字，讓她不禁想問蔡政府「你到底是給他補償，還是給他倒賺？」立陶宛的損失到底有沒有那麼大、這個數字背後有沒有問題，都是必須查明的重點。