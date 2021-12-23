新北市長侯友宜今（23）日在板橋實踐公共托育中心宣布，新北市94家公共托育中心的托育人員，從明年元旦起，每人每月調薪4000元，4個偏區另加交通費1000元；至於加入合作聯盟準公共化的私立托嬰中心，則調高久任獎金，滿1年者每年提供1萬8000元，滿5年者每年提供3萬元補助，以鼓勵在第一線服務的托育人員。

耶誕節前夕，侯友宜戴上耶誕帽，化做耶誕老公公，在社會局長張錦麗的陪同下，到板橋實踐公共托育中心，與托育人員和幼兒同樂。有家長特別為小孩穿上紅色的耶誕衣服，在地板上爬呀爬，模樣兒非常可愛，侯友宜特別俯身抱抱。

新北市長侯友宜今（23日）在板橋實踐公共托育中心宣布，新北市94家公共托育中心的托育人員，從明年元旦起，每人每月調薪4000元。（葉書宏攝）

侯友宜表示，新北市托嬰中心總家數已達304家，包含公共托育中心94家、私立托嬰中心210家，0至2歲家外托育率高達39.5％，不僅為全國最高，也超越OECD國家的30％。94家公托收托幼兒4897人，210家私托有加入合作聯盟暨準公共化者有179家，收托4885人，兩者合計9782人，讓小寶貝在優質的托育環境下健康快樂成長，也幫年輕父母解決托育問題。

新北市長侯友宜今（23日）在板橋實踐公共托育中心宣布，新北市94家公共托育中心的托育人員，從明年元旦起，每人每月調薪4000元。（葉書宏攝）

侯友宜強調，托育人員在第一線照顧我們的下一代，非常的辛苦，因此必須給他們加油打氣，非常謝謝議會的支持，新北市從111年1月起，公托中心各類專業人員合計1902人，每人每月調薪4000元，4個偏區另加交通補助1000元，一年連年終獎金共13.5個月；至於加入合作聯盟準公共化的私立托嬰中心，則調高久任獎金，任職滿1年每年1萬8000元，滿3年每年2萬4000元，滿5年每年3萬元獎勵，以鼓勵托育人員的辛勞。

板橋實踐公共托育中心主任林滙伶表示，這項加薪和調高久任獎金的政策，有穩定資深托育人員並吸引新進人員，像大學相關科系畢業，並考取托育人員證照的新進人員，月薪從3萬600元，一下變3萬4600元，具有吸引力。