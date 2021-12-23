110學年度剛滿百歲的小學有斗南鎮重光國小、口湖鄉文光國小、古坑鄉華山國小、虎尾鎮中溪國小、大屯國小、北港鎮好收國小、大埤鄉舊庄國小，今天（23日）各帶著表演到重光國小同樂，用表演互祝百年校慶快樂。（周麗蘭攝）

大埤鄉舊庄國小演布袋戲壓軸。（周麗蘭攝）

斗南鎮重光國小、口湖鄉文光國小都是民國11年設立，今年滿100歲，原本今年五月要結盟為「兩光」，受到疫情而取消，重光校長楊松田決定擴大找所有過百歲生日的小學一起慶生，今（23日）7名校長帶著學生到重光國小表演交流，互相見證「百年樹人」的榮景。

110學年度剛滿百歲的小學有斗南鎮重光國小、口湖鄉文光國小、古坑鄉華山國小、虎尾鎮中溪國小、大屯國小、北港鎮好收國小、大埤鄉舊庄國小。

楊松田表示，重光國小有絲瓜課程，文光有文蛤食農教育，五月間原本2校要進行「兩顆閃閃發光」百歲學校交流，簡稱兩光聯盟，不料因疫情衝擊取消，七月間他思考何不找所有百歲學校一同過生日？

其餘5校校長接到楊松田的邀請都很樂意，在重光國小作東下，華山國小校長吳文策、舊庄國小校長許學政、中溪國小校長周青樺、大屯國小校長吳景州、好收國小校長蘇國勳、文光國小校長蔡子平今天（23日）各帶著20名到30名學生搭遊覽車到重光，用各校的藝文饗宴互祝百年校慶生日快樂。

慶祝大會先由7校校長共同簽下聯盟慶百歲的紀念證書，隨後重光國小學童表演太鼓迎賓，華山國小表演小提琴、中溪國小跳三代健康操、大屯國小精彩唱跳、好收國小舞蹈表演、文光國小展演武術、重光國小再演出拿手皮影戲、舊庄國小演布袋戲，互相交流學習，充滿雲林在地文化特色與歡樂。

楊松田表示，百年老校聯盟希望透過舉辦活動讓師生更了解學校的校史，也希望7所學校日後繼續合作成長，一起為雲林縣的教育而努力。