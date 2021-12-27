王道銀行（O-Bank）攜手台灣公益聯盟以及台灣懷生相信動物協會，於（27）日推出兩張公益認同卡，消費者持任一公益認同卡刷卡消費，除可享2022年底前國內外不限通路且無上限的0.8％現金回饋外，王道銀行另提撥消費金額的0.2％捐贈予該卡所屬的公益團體，讓每一筆消費都能發揮善的影響力。

王道銀行秉持著利他圓己的企業精神，自2018年起打造多元化的公益認同卡平台，每年持續與不同的公益團體合作，推出支持不同關懷對象的公益認同卡，迄今共推出包括支持性別平權的「彩虹認同卡」、關懷流浪動物的「浪浪認同卡」、關懷憨兒發展的「喜憨兒認同卡」、提倡均等教育機會的「均一教育認同卡」、關懷受暴婦幼的「勵馨認同卡」、幫助身心障礙者和長者的「伊甸認同卡」以及支持身障照顧者的「天使心家族認同卡」等。王道銀行期望藉由公益認同卡平台號召消費者一同做公益，讓消費者於刷卡的同時也能支持欲支持的公益團體，幫助公益團體獲得穩定且不間斷的資金來源，用以持續幫助社會弱勢、解決社會問題。

此次公益認同卡新增的合作對象為「台灣公益聯盟」，成立多年來積極投入扶持身心障礙、新住民、貧困家庭等弱勢族群，近年致力推動「視障學生電子家教平台」與「身障樂人育成計畫」；此次與王道銀行合作推出的「台灣公益聯盟認同卡」，即採用視障藝術家林芳語失明後的第一幅創作做為卡面設計，希望藉由畫中的太陽鼓勵視障朋友尋找心中的陽光。另一合作對象為「台灣懷生相信動物協會」，該協會秉持著系統化與科學化的態度關懷流浪動物，落實母犬絕育計畫，希望減少街頭上的流浪犬。「相信動物認同卡」卡面以色彩豐富的流浪母犬為主角，每隻均有象徵絕育的「剪耳記號」，倡議透過絕育以徹底解決流浪犬問題。

王道銀行是全台第一家獲得B型企業認證的上市公司與金融業者，長期致力結合金融本業創造社會共好。歲末年終之際，王道銀行藉由新推出的公益認同卡邀請消費者一同將行善的行動落實於日常消費中，讓公益團體能獲得更多穩定的支持，攜手協力讓世界更好。