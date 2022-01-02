近日網路流傳一份海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政處罰決定書，指出恒大集團旗下公司：儋州信恒旅遊開發有限公司位於海花島2號島的39棟住宅建築項目，因違法獲取的規劃證已被撤銷，要求10日內拆除上述違法建築物。

香港經濟日報報導，上述項目因環保問題於2020年5月被要求停售。對於此次拆除要求，恒大集團尚未回應。

財聯社報導，網路流傳的行政決定書顯示，位於儋州市白馬井鎮海花島2號島三（六）期項目共建設39棟樓，總建築面積逾43萬平方公尺，因違法取得的規劃許可證已被撤銷、項目存在違反城鄉規劃法，有關當局責令該公司在10日內自行拆除上述違法建築物。如逾期不拆除，執法局將依法拆除。落款日期為2021年12月30日。報導指出，該文件屬實。

公開資料顯示，儋州信恒旅遊開發有限公司成立於2015年8月19日，由海南名鴻投資有限公司全資持有，最終的實際控制人為恒大童世界集團有限公司。

海花島號稱世界最大的人工島。恒大海花島由三個獨立的離岸式島嶼組成，規劃填海面積約8平方公里，規劃平面形態為盛開在海中的三朵花，總投資人民幣（下同）1600億元，規劃有國際會議會展中心、博物館群、童話世界、水上樂園、海洋世界、國際購物中心、現代酒店群、五國溫泉城、華夏影視基地等28大業態。

2019年，海南省對海花島存在的違法、違規行為調查處理，共立案14宗，處罰款約2.15億元。2020年，海南省責令儋州市落實海花島2-14-1地皮39棟住宅建築整改。在責令39棟住宅建築全面停工、收回預售許可證、撤銷「建設項目環境影響登記表」備案的基礎上，提出39棟住宅建築妥善處置方案。

值得注意的是，「建築暢言網」於2021年12月16日，公布大陸十大醜陋建築榜單，海南儋州恒大海花島建築群位居榜首，上榜理由是「資本任性妄為，破壞海洋生態，形態怪異雜亂，是炫富、媚俗文旅項目的典型」。