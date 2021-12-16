ABC-KY瑞磁生技(6598)開發可同時檢測新冠及流感病毒的分子檢測試劑(CoV-2 Flu Plus Assay)，正式獲得美國FDA緊急使用授權(EUA)，這也是瑞磁生技的第3項美國EUA。同時，瑞磁生技也是目前台股上市櫃公司中首家發表開發新冠加流感病毒分子檢測試劑、及取得美國EUA的專業檢測產品廠商。

瑞磁生技自行開發的CoV-2 Flu Plus Assay，是一種七合一的核酸檢測產品，可同時檢測新型冠狀病毒(SARS-CoV-2 Virus)、A型流感病毒與其分型(包括H1 seasonal、H1 2009 Pandemic(H1N1)、及H3)、B型流感病毒，與呼吸道融合病毒(RSV)。A型與B型流感經常造成季節性的大流行。呼吸道融合病毒對嬰幼兒與年長者的殺傷力尤其強，是造成嬰幼兒細支氣管炎及肺炎的主要原因，長大後容易會有反覆性喘鳴聲，甚至容易發展成為氣喘。

相較於傳統的RT-PCR檢測產品僅能同時進行3種病毒檢測，瑞磁基於多元檢測技術---數位生物條碼，進一步做到一次7項檢測。 瑞磁的新冠與流感七合一檢測試劑，搭配一部BioCodeR MDx3000自動化檢測系統，一天可檢測多達564例檢體，每個病人提供一個檢體就可有7項檢測結果，可大幅降低醫療機構檢測成本與時間、顯著提升檢測效率。

瑞磁生技總經理何重人博士表示，“是COVID-19嗎？只是感冒？還是流感？在這新冠大流行中，能夠精準的檢測及分辨，將可有效降低患者的焦慮情緒。瑞磁的BioCode CoV-2 Flu Plus檢測不僅可以提高實驗室和醫院的檢測效率，還可以幫助醫生做出更明智的治療方法。分子診斷也已成為傳染病測試中最精準最重要的工具，我們非常高興繼續提供給實驗室關鍵的診斷測試解決方案。

相較於去年，醫院與實驗室只著重在新冠病毒檢測，今年以來，新冠加流感檢測需求激增，此7合1產品將為常態性產品。此外，瑞磁通過美國FDA510(k)的完整呼吸道20項檢測(RPP)與17項腸道病原體檢測(GPP)，也是可提升醫院即時、高通量檢測能力的常態性產品。