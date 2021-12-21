21日隔夜美股大跌，市場憂心Omicron傳染力強大，加上拜登支出法案在參院受阻、以及美國聯準會的貨幣政策走向等。同時，高盛證券下調美國GDP(經濟成長率)預估值，原油期貨價格也創下兩周新低。利空罩頂下，道瓊跌433.28點或1.23%，收34932.16點；那斯達克跌188.74點或1.24%，收14980.94點；標普500跌52.62點或1.14%，收4568.02點。

美東時間20日，美股交易量清淡，通常市場成交量減少時，大盤上下波動也會比較大。

影響美股盤勢的，主要還是新冠新變種病毒株Omicron發展。隨著冬季假期到來，美國50個州裡已有43個州出現這種新病毒案例。同時，全球大約有90個國家和地區也相關病歷。Omicron傳染力驚人，藉由社區感染，Omicron可在一天半到三天時間，就會讓新確診數多一倍。

白宮首席醫療顧問佛奇也表示，在Omicron肆虐下，美國可能會出現創紀錄的新染疫病例、住院人數以及疫歿者。所以，接下來的幾周到幾個月期間，美國社會將不會過得太輕鬆。

另外，全球已展開抗疫大行動，例如荷蘭已開始封城到2022年元月中旬，英國也不排除在耶誕節之前，實施更加嚴格社交政策。

還有，美國總統拜登近2兆美元的支出計畫在參議院受阻。美國維吉尼亞州民主黨大老參議員曼欽(Joe Manchin)日前表示，自己無法支持該支出法案。

因此，高盛證券認為，拜登的BBB(重建美好)法案萬一觸礁，美國經濟成長可能會受損，故下修美國2022年GDP成長預期。也就是，2022年首季度GDP將從3%下修至2%，第2季預估從3.5%下調至3%，第3季度預測則從3%下修至2.75%。

上周，美國聯準會宣佈將大減債券購買計畫，2022年可能會升息3次。

個股方面，道瓊成分股中老牌的產險業者旅行家集團收跌3%，高盛跌2.7%，美國運通跌2.6%，摩根大通跌1.8%，重機具製造商開拓重工也收跌近3%。

電動車概念股走低，特斯拉跌3.5%、Lucid跌5.05%、Rivian更是大跌近8%。同時，重量級科技類股也疲弱，例如蘋果跌0.81%、微軟也跌1.20%。

不過，抗疫概念股漲跌互見，莫德那大跌6.25%、輝瑞卻漲2.61%，同時，歐盟也授權Novavax疫苗可做為緊急使用，但股價不領情收跌7.07%。。

據悉，收跌逾5%的甲骨文將要宣佈以每股約90美元價位，收購醫療IT業者Cerner。

2月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價跌2.11美元，跌幅約3%，每桶收68.61美元。同時，布蘭特原油期貨價也跌2美元，跌幅為2.7%，每桶收71.52美元。WTI與布蘭特原油期貨價雙雙創12月3日以來最低收盤價。