年度交替正是展望未來、考慮長期趨勢時機。瑞銀投信投資部主管陳碩存表示，2021年金融市場可用牛氣沖天形容，因人們學會與病毒共存，疫情趨緩下的重啟行情，復甦力道比2008年金融風暴後的力道強，造就股優於債的行情，但也造成通膨高漲。但預期明年下半年通膨疑慮可望趨緩，FED也對升息進行表態，市場最大變數暫告解除，在經濟增長動能看好下，預估虎年股市可望虎虎生風、股優於債行情仍可期。

陳碩存指出，在與疫情相關的供應鏈問題得到解決前，通膨會是未來幾個月的大挑戰之一。但若拆解通膨細項，可發現影響通膨三大因素之一的二手車、能源與房租，計算基期會在2022年初開始墊高，進而可望舒緩再下一年的通膨數據，有助通膨預期隨著減壓，預計明年H2通膨壓力可望解除，通膨的預期心理因素若能降溫，對投資情緒會有很大的幫助。

2022年的股市表現，陳碩存指出，不能排除未來波動性會增加，因為貨幣政策會較過去更顯鷹派，因此全年股市獲利表現可能不及2021年。但因整個市場循環步入成熟階段，亦即未來每股盈餘EPS增長力道會逐漸放緩，但仍可維持在長期平均水準之上。

此外，由於ISM指數和其他領先指標數據表現都不錯，強勁需求讓廠商須持續增加庫存，這也代表盈餘增長可望在未來幾個月繼續支撐股市。但陳碩存強調，若投資人只看傳統價值指標，像本益比這些數據，會覺得股票價格昂貴。但是在判斷股票、債券間的風險溢價時，預期股票風險溢價還是具有吸引力，加上可以提供對通膨的保護，故股優於債的行情會持續，且看好美股中的美股回購、ABC+5G，以及低碳題材。

陳碩存表示，在看好企業盈餘增長仍有餘裕的情形下，美國的股份回購題材，仍有機會成為投資回報的主要貢獻來源。另外，2022年下半年開始通膨和增長都應該降到更"正常"的水準，在經濟增長已經來到循環中高點時，過去經驗來看醫療保健類股的表現相對更有向上空間，更何況健康護理類股還具有攻守兼備的特性。

至於在人類文明長期趨勢的主題中，則看好ABC+5G題材。陳碩存表示，A是指AI人工智慧，B是Big data大數據分析，C是Cybersecurity網路安全，和5G行動通訊等，都是在2022年持續會發光的主軸。最後陳碩存強調，在美中兩國激烈較勁下，唯一可讓這兩大強權攜手合作，就只有低碳相關議題，因此低碳未來投資前景亦不可小覷。