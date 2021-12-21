在美系客戶搭載mini LED背光的筆電出貨下，瑞儀(6176)11月營收重回50億元，第四季營收有望站上今年高峰。2022年營收動能來自筆記型電腦相關產品線，來自IT背光模組營收法人估計有機會年增雙位數，抵銷平板電腦下修及減少部分機種供應的空缺，預期2022年表現與今年持平。

瑞儀在14吋、16吋搭載mini LED背光的MacBook從9月起開始出貨，營收9月以來逐月成長，年減幅也縮小至個位數，法人估計第四季季營收有機會回升到近150億元，本業獲利也較上季成長。

法人認為，2022年主要營收動能來自於IT背光模組，新機相關產品今年貢獻四個月，明年可完整貢獻：此外，瑞儀IT背光模組主打高階市場，受惠於筆記型電腦薄型化產業趨勢的程度較大，加上近幾年瑞儀爭取非蘋的NB訂單，且出貨量每年以兩位數在成長，優於產業平均水準。

車載產品雖然打入美系電動車大廠車內顯示裝置供應鏈，今年車載產品出貨呈現高成長率，主要因基期較低所致，車載產品對整體營收占比仍低。