今天在NBA場上勇士以111：107戰勝塞爾提克，目前以24勝5敗排在西區第一，今天除主將柯瑞(Stephen Curry)有30分表現外，威金斯(Andrew Wiggins)再次殺出扮演超級第二人，全場狂砍27分，在第二節就轟下其中的18分，而且命中率都相當高。

Andrew Wiggins. Locked. In.



He's got 24 at halftime on ESPN 😤 pic.twitter.com/ctEZYXoUDN — NBA (@NBA) December 18, 2021

威金斯今天以先發出賽36分鐘，砍下27分6籃板2助攻1抄截1阻攻，投籃命中率55%、三分球71.4%，場上正負值+13為全場最高，第二節他大發神威，單節10投7中、三分5投4中轟下18分，半場結束已拿下24分，火力相當驚人。

本季他出賽29場全是先發，場均出賽31.1分鐘，有18.7分4.5籃板1.8助攻，投籃命中率49.1%、外線42.2%都是生涯新高，此前他單季最高投籃命中率是47.7%，最高三分命中率是38%(都在上季)，很明顯看出他來到勇士重獲新生，在靈活戰術下有更多舒服的出手機會。

威金斯本季可說是勇士第三得分手，第一柯瑞，第二是普爾(Jordan Poole)，他場均能貢獻17.9分3.4籃板3.4助攻，不過兩項投籃命中率都不及威金斯，而在今天沒上場情況下，威金斯接下第二得分點重任，可說是險勝塞爾提克一大功臣，本季他確實讓人眼睛為之一亮。

威金斯進入聯盟後一直在灰狼效力，2016年砍下平均23.6分4籃板2.3助攻成績，投籃命中率45.2%、外線35.6%，而後面幾年雖然都有平均20分的表現，但外線命中率始終是他最大的硬傷，2016年的35.6%已經是灰狼生涯最高，2019年加入勇士時33.9%，近兩年則是不斷突破新高。