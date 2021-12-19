KEMBA. AGAIN.



He's up to 27. pic.twitter.com/fcQPHVFXax — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 19, 2021

先前遭到尼克總教練席波迪宣告跌出輪替名單的肯巴沃克，因為尼克最近受到疫情影響，人力明顯相當短缺，尼克只能無奈讓沃克相隔9場之後重新回到先發陣容，結果他打了37分鐘，貢獻29分、6籃板及3助攻，尼克仍以107比114不敵地主塞爾提克。

由於尼克目前6人觸發聯盟健康與安全協議停賽，羅斯也因腳踝受傷缺陣，讓尼克今天僅剩8人可以輪替，在如此無可奈何的情況下，席波迪只好收回自己先前成命，重新讓肯巴沃克回到先發陣容，而他的表現確實證明還能在NBA生存。

因為上半場一度落後16分的尼克，第3節就靠肯巴沃克單節轟下17分，轉眼追上甚至超前比數，光在第3節，尼克就轟41分，反觀塞爾提克只拿24分，可惜末節尼克再次熄火，也讓塞爾提克靠著塔圖、賈許理查生等人火力留下勝利。

陣中跟尼克一樣有6名球員觸發聯盟防疫規定停賽的塞爾提克，以替補前鋒賈許理查生27分最高，塔圖也拿25分、9籃板，傑倫布朗23分，普里查德16分，羅伯特威廉斯15分；尼克以佛尼爾32分最高，蘭道爾也有20分、9籃板及7助攻。