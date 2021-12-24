第19季超級籃球聯賽(SBL)將於25日在板橋體育館開打，本季除了喊出「突破」新口號，中華籃協理事長謝典林更強調，「SBL將以培養青年好手為主要努力目標，無論是主客場或票房都不是重點，因為票房不好可以預期，祝福這些球員以後能在國際賽發光發熱！」

SBL新球季將有桃園璞園、高雄九太、台灣銀行、裕隆納智捷與台灣啤酒5隊，其中除了台銀、裕隆兩隊陣容比較整齊且沒被大幅挖角，璞園與九太、台啤幾乎都是以二軍與落選球員為主，更誇張的是，明天開幕戰恐怕只有台啤與九太有洋將。

本季SBL將採雙洋將，可惜目前只有台啤與九太的洋將趕得上開幕周，璞園兩名洋將要到下周才可出賽，台銀與裕隆洋將都還沒出關，或是還處自主隔離階段，其中比較特殊的洋將，應該是裕隆找來勇士前鋒威金斯的哥哥尼克來台效力。

並未受到兩大職業聯盟挖角嚴重的台銀，也被譽為新球季奪冠呼聲最高球隊之一，台銀總教練陳國維說：「我們總算盼到開幕戰了，希望各隊能夠展現最好的樣子，吸引更多球迷進場。我們將扮演挑戰者，請各隊小心我們，我們將會奮戰。」

上季跟台啤並列冠軍的裕隆執行教練邱大宗一反過往嗆聲意味十足的說詞，反而相當平淡表示，「我們將會呈現更加穩定的球風，朝著冠軍的一致目標前進。」今年SBL將由緯來電視網、愛爾達、Getwin_sport、麥卡貝等多元直播平台可以觀賽。