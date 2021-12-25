第19季SBL超級籃球聯賽25日於板橋體育館盛大開幕，開幕式結束後由高雄九太科技對戰台灣銀行之役為本賽季揭開序幕，九太的專屬啦啦隊「Juicy Girls」也為本場比賽帶嗨氣氛。開賽兩隊頻頻阻斷對方攻勢，直到54秒才由九太呂宗霖投進第一球，九太最後以82比70力退全本土的台銀。

第1節前半九太團隊仍在尋找投球準心，使得台銀握有小幅領先。而後九太由今日壽星杰倫與KR象王雙洋將聯合出擊，首節結束時追到僅剩1分差。次節九太展開攻勢，除了林柏豪多次為球隊搶下籃板，團隊也調整進攻的節奏突破台銀防線。九太一度將領先拉開至12分，但台銀在喊出暫停後隨即回穩不讓失分持續擴大，並靠著張家禾的快攻取得分數。

比賽進行到下半場，全本土應戰的台銀有林柏偉與王泰傑挺身而出，台銀雖把握最後的反攻機會，終場仍以70比82在開幕戰敗下陣來。九太在本場賽事拿下勝利，曾效力台銀的後衛呂宗霖在本場比賽有11分、9助攻、5抄截的表現，來自美國的外援杰倫在生日當天砍下23分外帶22籃板，球團在賽後也為他舉辦慶生活動。

聖誕節的第2場賽事上演去年爭奪冠軍的戲碼，由台灣啤酒與裕隆納智捷在本場比賽交手。兩隊首節皆展現火燙的外線手感，胡凱翔的三分球幫助裕隆在本場比賽先馳得點，盧冠軒三分球也有兩投一中的表現；台啤則由王子綱與蓋樂威射下分數。其中多拉摩爾一次精采的灌籃更是讓現場的台啤球迷歡呼不斷。第二節胡凱翔在攻擊端仍維持穩定發揮，但裕隆的其餘球員遲遲無法突破台啤縝密的防守，造成雙方比分持續拉大。

然而台啤的禁區優勢在第三節遭到突破，斑霸以猛烈的進攻火力單節斬獲11分並搶下5次籃板，為本場比賽增添緊張的氣氛。末節裕隆急起直追，盧冠軒在切入後的關鍵助攻搭配斑霸上籃得分在倒數19秒一舉扳平比數。比賽進入OT後台啤再現兇猛的攻勢，王子綱、多拉摩爾、蓋樂威與蘇柏彰都有得分表現，台啤牢固的防守也讓裕隆在延長賽僅靠著罰球攻下分數，終場台灣啤酒以78比68贏得本場比賽。