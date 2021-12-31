僅剩兩名洋將可用的台啤英熊，31日前往高雄巨蛋面對地主海神，儘管從一度落後23分頹勢，打到讀秒階段追到只差4分，可惜海神仍靠布銳克曼、胡瓏貿4罰中3，最後以114比113險勝台啤，就跟T1聯盟本季開幕戰結果一樣，台啤又只輸海神1分，也無緣從海神手上搶走聯盟龍頭位置。

台啤首節就出現7失誤，遭地主海神趁機狂轟拉開，不僅打完首節取得37比20領先，來到次節，更一度領先到23分之多；但到次節，胡瓏貿沒多久就吞4犯，台啤也靠米丘、李啟瑋、周伯勳等人火力，打完上半場，追成48比55的局面。

沒想到下半場開打，台啤進攻又當機，竟又落後到20分，儘管打到最後1分15秒，台啤靠蔣淯安3罰俱中追成107比111，可是接下來布銳克曼兩罰俱中，蔣淯安雖投進三分球，胡瓏貿馬上兩罰中1，就算朱億宗投進壓哨三分球也沒用了。

海神幾乎都看洋將與亞外發威，布銳克曼打了整整42分鐘，貢獻29分、10助攻及6籃板，庫薩斯也拿25分，海神本土則以胡瓏貿15分最高；台啤以士東29分、12籃板表現較佳，李啟瑋20分，蔣淯安19分、8助攻，朱億宗替補拿下18分。