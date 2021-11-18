屏東縣枋山鄉18日下午2時發生一起嚴重車禍，一輛重機因不明原因撞上賓士，整輛插在擋風玻璃中。（圖／記者爆料網）

屏東縣枋山鄉18日下午2時發生一起嚴重車禍，據了解，一輛白色賓士準備自外側向內側切入時，後方的重機騎士疑似因閃避不及狠狠撞上，就連人帶車整輛卡在賓士後方的擋風玻璃內，畫面相當驚悚，警消獲報後趕到現場時，騎士已無生命跡象，目前已將其送往醫院救治，詳細車禍原因仍待進一步了解。

透過現場照片可見，該輛重機因不明原因撞上賓士，但因撞擊力道之大，重機騎士連人帶車插入賓士後方的擋風玻璃，騎士則受撞擊整個人頭向下垂掛在車上，地面則血跡斑斑，散落一地車殼，一片狼藉。