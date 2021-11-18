卡位春節假期用車商機 iRent推超早鳥預約送免費租車時數活動 17:092021/11/18 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為因應2022年春節可預期的國旅爆發性出遊熱潮，國內共享汽機車領導品牌iRent宣布推出超早鳥預約用車，邀請客戶超前部署，提早規劃行程。 iRent表示，iRent汽車同站租還服務於即日起，開放預約春節期間（2022年1月29日～2月6日）用車；連租五至七天的早鳥訂單，還車後再送iRent汽車時數4小時（適用於2022年3月8日至5月31日）。 春節租iRent随處移動不受限 超早鳥預約送免費租車時數 台灣將導入 保時捷 Taycan GTS 電動跑車 續航力突破 500 公里 #iRent #用車 #早鳥 #預約 #時數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－智伸科 外資轉買價量揚 04:102021/11/18 證券．權證 檢測需求大幅成長 東研信超新購廠辦擴增5G、WiFi6/6E檢測產能 10:302021/11/18 財經 國1中壢段水肥車翻覆 駕駛一度受困車內、車流回堵超過5公里 15:352021/11/18 社會 這個冬天 來一趟美好旅行 入住特色旅店專案 全程再送KONA Electric試駕 15:342021/11/18 汽車情報-優惠快訊 亞太電信5G加速器團隊 首次參展Meet Taipei 15:132021/11/18 財經 專‧家‧傳‧真－降低供電風險 需量反應是電力管理處方籤 04:102021/11/18 專題周報 深耕餐飲通路 櫻島家乳品 賣進蕃茄村 04:102021/11/18 財經要聞 國一南下內壢段聯結車意外釀1傷 匝道封閉時速僅30 07:452021/11/18 社會 機車逆向撞違規迴轉汽車 1大2小噴飛翻滾路中嚇壞路人 13:362021/11/18 社會 《半導體》元宇宙將加劇ABF載板短缺 景碩獲外資按讚升價 13:072021/11/18 財經 預約檢疫所驚見《魷魚遊戲》符號 陳時中：這點很不同 14:592021/11/18 生活 財經熱門新聞 大逆轉！華南7姬辣桌曆封存 「改版」後還是能發行 - 財經 - 工商 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 真的好想贏韓國！謝金河爆1關鍵條件：台灣快翻轉了 - 財經 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 台幣兌歐元20年高 兌日圓更改寫23年紀錄 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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