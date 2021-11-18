為因應2022年春節可預期的國旅爆發性出遊熱潮，國內共享汽機車領導品牌iRent宣布推出超早鳥預約用車，邀請客戶超前部署，提早規劃行程。

iRent表示，iRent汽車同站租還服務於即日起，開放預約春節期間（2022年1月29日～2月6日）用車；連租五至七天的早鳥訂單，還車後再送iRent汽車時數4小時（適用於2022年3月8日至5月31日）。