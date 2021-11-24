新竹SOGO周年慶期間也推動贈獎數位化，滿千送百抵用券、銀行滿額禮都能透過SOGO APP快速兌換。（新竹SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

新竹SOGO10周年慶即將在12月2日開跑！今年除了看好大新竹消費力，12天要挑戰18億銷售額外，也要回饋給消費者最殺優惠，包括全館滿6000送600，並將送出總價超過200萬元的多項好禮，其中最大獎「MINI ONE五門掀背」車，要讓幸運兒開回家。

新竹SOGO表示，此次優惠回饋超有感，除了6000送600抵用券，名品、珠寶、大家電、名瓷單筆消費滿1萬送1000，施舒雅、冷氣單筆消費滿1萬送500。另邀集14大銀行加碼單日刷卡達5000元以上，可額外獲贈百元SOGO電子商品券外，HAPPY GO PAY手機支付首4日再加碼快樂購點數10倍送，合併滿千送百及樓面滿額回饋，最高回饋率達28.7％，超級划算。

手邊還有五倍券的朋友們也可以選擇「振興再加碼」，使用五倍紙券單筆消費滿2500元送250。

此外，館內有400家品牌，推出超過25萬件商品超低優惠價，破萬組優惠商品最低折扣4.5折起。

SOGO指出，每年都引爆搶兌風潮的新竹SOGO周年慶購物金，即將於11月23日11時開放兌換，今年全面數位化，民眾無需再排隊等待，只要下載SOGO APP註冊成為會員，在家就能輕鬆兌換。

周年慶期間也推動贈獎數位化，滿千送百抵用券、銀行滿額禮都能透過SOGO APP快速兌換，民眾只需要在結帳時搖一搖輕鬆叫出會員條碼，就能同時完成快樂購卡集點和發票歸戶，購物結束後免排隊，省時又便利。

另，詢問度最高的SOGO周年慶來店禮，今年推出哆啦A夢獨家授權的任意保溫提袋等9項必集好禮。

消費抽好禮部分，新竹SOGO今年大手筆加碼抽MINI ONE五門掀背車、dyson V11吸塵器、BOSE揚聲器等200項大獎，總價值超過200萬元，SOGO APP會員只要單筆滿2000元就享有1次抽獎機會，買越多中獎機會越大。