蝦皮購物今年雙12不僅推出購物優惠，更攜手欣葉與饗賓兩大台灣知名餐飲集團旗下16個餐飲品牌祭出破億優惠，即日起到12月12日前只要1.2蝦幣，即能兌換遍佈全台60間餐飲品牌餐飲折價券，另不限金額下單再抽價值2000元的全台餐廳餐券禮包；而在欣葉集團旗下指定的7間餐廳拍照打卡，就送限量百元小食或飲品，另身穿「橘色服飾」至饗賓集團旗下指定4品牌全台分店，並開口祝福「蝦皮生日快樂」，即可免費獲店內限量招牌菜與折價優惠，結帳出示蝦皮會員畫面再送名菜招待券與優惠折價券。

蝦皮購物X欣葉集團聯名新品「鮮蝦燒賣&桔利鮮蝦餃組合」，嘗鮮價399元。（蝦皮購物提供）

而欣葉與饗賓也將於雙12檔期間進駐蝦皮商城，推出一系列獨家聯名商品，像饗賓集團就限時推出的3款聯名限定組合，包括冬日暖胃組、海陸大滿足組及一包嘗鮮價只要888元的潮州冷滷味系列4個組合，而欣葉集團就聯名蝦皮購物推出新品「鮮蝦燒賣&桔利鮮蝦餃組合」；而明（1日）起蝦皮購物的「12.12狂歡生日慶」再推出加碼整點限時下殺，不僅有 DR. WU、雅詩蘭黛等保養品下殺，還有1元麥當勞McCafé中杯特選熱那堤即享券，及限量下殺12元的欣葉台菜必吃經典菜色組合開搶。