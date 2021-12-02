搶攻年終歲末消費旺季商機，怡客咖啡聯手娛樂電商龍頭「蝦皮購物」推會員優惠活動，回饋給雙方顧客滿滿的年終優惠，除了可以享有怡客咖啡全品項飲品買一送一的優惠外，還可以在蝦皮購物享有消費滿151元現折150元的超狂優惠。

即日起至12月31日，凡顧客至怡客咖啡下載蝦皮購物APP並註冊成為新會員，輸入怡客咖啡顧客專屬折扣碼「SHOPEEIKARI150」，即可獲得蝦皮購物全站訂單金額滿151元折抵150元的折價券，全台限量750組，折價券有效期限至2022年1月31日止。另外，針對蝦皮購物的金蝦以及白金蝦會員，提供總計共30000組全品項飲品買一送一優惠券，讓蝦皮購物的忠實會員享有獨家專屬的深度優惠。

怡客咖啡總經理劉人豪表示，品牌進行異業結盟，透過合作的方式，提供給怡客的顧客專屬的優惠，滿足怡客粉絲的榮耀感，同時也帶給合作夥伴的會員專屬的怡客咖啡優惠，雙邊互相提供給會員更好的體驗，同時也進行會員互導的良性循環。