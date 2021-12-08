搶節慶餐飲商機，慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳將於12月24、25日推出聖誕晚間套餐1980元+10％，凡於12月19日前訂位並支付訂金，每人再送焗烤龍蝦半隻。URBAN331威士忌酒吧12月31日舉辦「跨年夜未眠」每位2680元+10％，供應歐陸自助晚餐與紅白酒暢飲外，搭配現場Live美聲歌手表演。另針對在家中舉辦派對的民眾，慕軒飯店推出「慕軒火雞禮籃」嚴選7公斤國產火雞與各式美味副餐每組3980元，打理聚會餐點從容優雅又省力。

以義大利經典料理著名的GUSTOSO餐廳，將於12月24日及25日推出「聖誕禮讚」晚間套餐1980元+10％，主菜二選一可品嘗Prime級肋眼牛排8盎司或肥美挪威鮭魚，搭配小洋梨帆立貝花園沙拉、南瓜黑松露濃湯、焗烤虎蝦烤雞蝴蝶麵及聖誕精選蛋糕，於12月19日提前完成付訂，更加碼贈送每人焗烤龍蝦半隻。

2021年即將進入尾聲，離台北101僅一站捷運站之遙的慕軒飯店，一樓URBAN331酒吧將於12月31日晚間推出「跨年夜未眠」自助晚餐每位2680元+10％，引領味蕾遊走歐洲大陸，先品嚐由法國直送生蠔、海虎蝦、干貝與魚子醬組成的豪華海鮮拼盤，再享普羅旺斯節慶必備的努比亞小羔羊排、瓦倫西亞海鮮烤飯、原木爐烤肋眼牛排及鵝肝醬慕斯佐無花果等二十幾道精緻料理，還能享用現煮香料熱紅酒、紅白葡萄酒和啤酒無限暢飲，搭配美聲歌手表演，跟著樂聲擺動，盡情享受熱情跨年夜，並且凡於12月26日前完成訂位與訂金支付，加送每位焗烤龍蝦半隻。

年末聚會多，在家裡辦派對往往煩惱如何準備眾人餐點，慕軒飯店為此特別設計推出「慕軒火雞禮籃」每組3980元，主廚嚴選肉質細嫩的7公斤新鮮國產火雞，具有低脂肪、低熱量、低膽固醇以及蛋白質含量高的營養價值，經48小時以上費工醃製與4小時低溫慢火炙烤，皮酥脆肉多汁火雞可搭配蔓越莓果醬及濃雞骨肉汁享用，另外禮籃內容還包含古典式火雞填餡、地中海式烤時蔬、鄉村法國長棍麵包、手工栗子南瓜派6吋與精選紅酒乙瓶，須於四日前預訂。

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