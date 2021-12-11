耶誕跨年假期倒數，Just Sleep捷絲旅台北西門館推出「手作繽紛聖誕」住房專案，首度與台灣新創花藝品牌「小金鈴花藝」合作，讓房客手作耶誕花圈，同時暢快品嘗飲品茶點，並依房型人數加贈自助式吃到飽元氣早餐，讓房客在出遊度假之餘，還能親手製出送禮自用都適合的耶誕禮物。

Just Sleep捷絲旅台北西門館表示，象徵傳遞祝福心意的耶誕花圈，是耶誕節最經典的裝飾物代表之一，此次「手作繽紛聖誕」住房專案，邀請房客在專人的教學下，親手製作1個獨一無二的耶誕花圈來迎接新年好運，準備了最受歡迎「聖誕花圈」或「伯利恆星星」花圈2種款式可選，而在手作的同時，還能無限享受暖心迎賓茶點。

「手作繽紛聖誕」住房專案即日起至明年1月20日開放預訂入住，精緻雙人房每房每晚最低2200元起。此外，飯店還貼心提供房客2021繽紛耶誕玩台北電子書下載；官網訂房加購高鐵車票還有全台最低的6折優惠，並適用「振興五倍券」、「國旅券」及「台北熊好券」折抵。