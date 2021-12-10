金苑茶鼎盛店除提供金苑人氣港點，看好鄰近上班族需求，也提供提供3種套餐與近10種外帶餐盒。（馮惠宜攝）

金苑茶鼎盛店除提供金苑人氣港點，看好鄰近上班族需求，也提供提供3種套餐與近10種外帶餐盒。（馮惠宜攝）

「丰禾台式小館」以新鮮傳統在地食材，結合純樸料理手法，燒出一道道豐盛美味，創新呈現「大菜小做、小吃升級」家鄉味台菜。（王品提供／馮惠宜台中傳真）

人氣燒肉名店「燒肉Smile」主打個人式套餐 ，人氣必點套餐為「海陸牛特盛」套餐有除了主餐有厚切板腱牛排、熟成牛五花、鮮蝦、鱸魚、鮮嫩雞腿及烏骨雞。（馮惠宜攝）

歷經三級警戒重創餐飲業者，後疫情時代餐飲重新洗牌，多家連鎖業者紛紛在台中拓展版圖，包括金悅軒、欣葉、王品、築間等餐飲集團都趕在2021年結束前開設旗下品牌分店，要搶佔國內疫情趨緩後報復性商機。

成立於2013年的金悅軒餐飲集團，是補教聞人羅文貴從教育界轉戰餐飲，首家「金悅軒」已成為台中粵菜指標餐廳，之後開設金苑、金粥到等品牌，近日金苑茶餐廳也入駐商辦林立的七期，於鼎盛BHW商辦大樓3樓開設鼎盛店，到該店除可享用到蘿蔔絲酥餅、奶皇流沙包、雪山叉燒包及金苑蝦餃皇「鎮店四寶」，還提供提供3種套餐與近10種外帶餐盒。

欣葉國際餐飲集團2015年與「唐宮」攜手合作馬來西亞風味料理品牌「PappaRich」近日進駐新光台中中港店，品牌經理孫慕偉不諱言，持續看好台中發展潛力，也對台中新光三越營收稱冠全台百貨業的實力深具信心，該店全日供餐，唯因空間上考量，餐點品項略做調整，炒類料理如炒粿條、炒空心菜等菜色改採每日限量的方式供應，多數經典菜色在新光台中中港店仍都吃得到。

而旗下擁有築間幸福鍋物、燒肉Smile、有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題及日暮裏熟成肉鍋物放題的築間餐飲集團，也大舉佈局台中市場，11月在高工商圈開設築間幸福鍋物台燒肉Smile雙品牌，另在逢甲商圈也開設燒肉Smile；燒肉Smile主打個人式燒肉套餐，最低200元起，套餐皆含越光米飯、海老味噌湯、韓式泡菜、生菜沙拉，飲品則為無限暢飲，也深受許多年輕人喜好。

王品集團旗下的「丰禾台式小館」第三家分店在近日進駐台中，「丰禾台式小館」主張「人少也能吃到一桌澎湃台菜」，「丰盛個人餐」只要239至259元，包括抱括丰禾起家雞、古早味滷豬腳等主廚精選8道主菜，讓一個人吃菜配飯，也可以丰盛美好。此外「二人相伴桌」、「四人歡聚桌」、「六人大辦桌」，客單價從450元起，就能滿足老饕對台菜的想望。