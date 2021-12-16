雄獅集團欣傳媒今（16）日舉行「2021觀光經濟論壇」，公布「2022旅遊觀光趨勢報告」，點出明年旅遊趨勢新典範、新商機、新常態等「三新」趨勢。其中，清潔及衛生成為民眾住宿首要考量，選擇星級飯店的意願明顯增加，並願意增加支出購買旅行險。

調查顯示，今年已有85％民眾曾進行國旅、其中29％曾進行6次以上。75％民眾旅遊天數在10天內，但亦有超過12％達約20天，平均每月約2天。同時，亦有高達96％民眾認為國旅一定要過夜，其中56％認為3天2夜為最適合的國旅天數。

單次國旅預算方面，45％民眾願意花費逾5千元，且最多人願意花費5千至1萬元、約占30.2％，與觀光局2019、2020年調查分別為2320、2433元相比，顯示民眾在疫情影響下反而願意在國旅多花錢。

旅遊目的方面，高達69％是為了充電，但亦有26％是因政府政策而願意旅遊，顯示旅遊補助加速觀光復甦。自駕則是疫後最受青睞的國旅交通工具、高達72.2％。旅遊目的地則以花蓮（42.5％）、台東（42.4％）、宜蘭（21.3％）最熱門。

調查發現，後疫情時代多數人同意改變旅遊模式，高達93％民眾支持熱門景區維持總量管制、86％希望朝非接觸服務轉型，90％旅遊型態以自然風光為主，85％基於防疫需求支持出入需出示綠色通行證。

數位轉型方面，62.3％民眾認為透過網路就可以預訂行程，是最有感的觀光數位轉型，其次是透過行動裝置或電子票證搭乘交通、入住旅宿和進入景區達56.5％，以及透過數位支付直接進行付款達30.2％。

雄獅(2731)集團品牌策略總經理游國珍指出，疫情的變異恐成常態，但長期而言可能形成全球共識的防範機制，包括一致性跨境管制流程、雙邊國門對等開放原則等。旅客對旅遊商品需求亦有不小變化，如國內旅遊意願將受政府觀光政策影響，客製包團更受歡迎。

調查亦顯示，過去民眾為節省旅費多選擇商務型飯店或民宿，但後疫情時代清潔及衛生成為住宿首要考量，民眾選擇星級飯店的意願明顯增加，且願意增加支出購買旅平險，游國珍認為將是未來旅遊商機所在。