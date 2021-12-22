科技巨頭微軟創辦人比爾蓋茲近年關注環境、醫療等議題，更在新冠疫情爆發後屢次表達建議，就在Omicron變種病毒快速肆虐歐美之際，比爾蓋茲警告，這可能是疫情以來最危險的病毒株，傳播速度超越以往，很快就會攻陷全球，引發至今最嚴重的一波疫情。

比爾蓋茲在推特發文指出，「就在生活似乎會恢復正常時，我們可能正在進入大流行最糟糕的階段，Omicron疫情打擊所有人的家庭，我的好友也感染了Omicron變種病毒，我已經取消我的大部分假期計畫」。

比爾蓋茲強調，必須認真對待Omicron，直到對它有更多了解為止，即使它的病情嚴重程度只有Delta疫情一半，但仍具有很強的傳染性。比爾蓋茲也持續鼓勵民眾出門戴口罩，避免大型室內聚會，並接種疫苗和加強針。

儘管認為疫情可能正進入最糟糕階段，但比爾蓋茲仍然對未來充滿希望，認為只要採取正確的防疫措施，疫情仍有望在2022年結束，這與世界衛生組織(WHO)觀點一致。

美國總統拜登也指出，不會重啟去年3月之後的封城措施，只要接種完疫苗並遵守防疫措施，民眾就可以在耶誕假期旅遊並暢行無阻，但室內仍需要戴口罩，並指出美國政府會在明年1月免費提供5億劑居家快篩，並全力啟動全球的篩檢站與疫苗接種站，並派出軍方協助各地人手不足的醫療場所。