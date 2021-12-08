宏匯廣場推出線上電商平台「宏匯e-shop線上購」自7月開站以來大受好評，全站網羅150家以上專櫃品牌、超過1000項的百貨流行商品，讓民眾購物有雙重選擇，營運至今業績與銷量大幅成長。宏匯優化「宏匯e-shop線上購」系統，現在只要在該商品名稱或是圖片在宏匯e-shop線上購會員中心，留下聯絡資訊，電商小組將會主動聯繫顧客。

宏匯廣場觀察消費者購買品項，以3C配件、美妝保養特惠組最受歡迎，熱銷夯品囊括：市場最優惠、貨量最齊全的abra降躁真無線藍牙耳機，資生堂怡麗絲爾、敏感話題保養特惠組，佳麗寶防曬水凝乳、明豔持久飾底乳，寢室物語匈牙利雙人羽絨被都在榜內。

為提供顧客更好買、更優惠服務，宏匯廣場主動出擊，自營的電商「宏匯e-shop線上購」即日起升級上線，直接將實體百貨樓層轉換線上模式，顧客只要點選官網當期DM，看到想購買商品，留言該商品名稱或是圖片在宏匯e-shop線上購會員中心，並留下聯絡資訊，電商小組將會主動聯繫顧客，商品約三到五天即可直接到府，購物同時也為顧客貼心累計或折抵超級匯會員點數、兌換該檔期實體贈品如來店禮、滿額禮等。

宏匯廣場表示，為了方便18萬超級匯會員能用最快時間買到喜歡商品，此舉為百貨業首創服務，宏匯e-shop線上購與DM結合升級後有兩大特色，包括全業種均派營業幹部精選DM商品，讓DM型錄功能發揮到最大、不以競價為訴求，希望帶動線上線下業績持續成長。此外電商服務不打烊，顧客能隨時與宏匯e-shop電商平台溝通，藉由虛實整合讓服務更有效率且省力。