離台北101僅一站捷運站之遙的慕軒飯店，URBAN331酒吧將於12月31日晚間推出「跨年夜未眠」。（慕軒飯店提供）

充滿節慶歡樂氣氛的12月，相約三五好友聚餐暢談，為搶攻這波商機，慕軒飯店舉辦歲末慶典，GUSTOSO義大利餐廳、URBAN331威士忌酒吧推出餐飲優惠吸客。

以義大利經典料理著名的GUSTOSO餐廳，將於12月24日及25日推出「聖誕禮讚」晚間套餐主菜二選一可品嘗Prime級肋眼牛排8盎司或肥美挪威鮭魚，搭配小洋梨帆立貝花園沙拉、南瓜黑松露濃湯、焗烤虎蝦烤雞蝴蝶麵及聖誕精選蛋糕，套餐售價1980元＋10％，於12月19日提前完成付訂，更加碼贈送每人焗烤龍蝦半隻。

URBAN331威士忌酒吧將於12月31日舉辦「跨年夜未眠」，其料理遊走歐洲大陸，先品嚐由法國直送生蠔、海虎蝦、干貝與魚子醬組成的豪華海鮮拼盤，再享普羅旺斯節慶必備的努比亞小羔羊排、瓦倫西亞海鮮烤飯、原木爐烤肋眼牛排及鵝肝醬慕斯佐無花果等20幾道精緻料理，每位2680元＋10％，還能享用現煮香料熱紅酒、紅白葡萄酒和啤酒無限暢飲，搭配美聲歌手表演，盡情享受熱情跨年夜，凡於12月26日前完成訂位與訂金支付，加送每位焗烤龍蝦半隻。

另外，針對在家中舉辦派對的民眾，提供「慕軒火雞禮籃」嚴選7公斤國產火雞與各式美味副餐每組3980元。

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