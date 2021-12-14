因原物料價格與國際貨櫃運費均上揚，比薩連鎖必勝客經過審慎評估，並全面檢視產品價格結構，在整體營運考量下宣布，自今（14）日起調整部分商品價格，整體平均調幅為3.1％。

必勝客表示，深耕台灣35年，一直提供消費者最優質的餐點與服務。每一個比薩皆為手工製作，由通過完整教育訓練的同仁，從麵糰的揉製與發酵、餡料的鋪灑、比薩的烘烤到包裝，每道工序都需要投入相當的時間與心力，最後，將熱騰騰的比薩送到顧客手中，讓顧客享用最新鮮美味的餐點。

必勝客自2021年12月14日起調整部分商品價格，整體平均調幅為3.1％。在經典口味比薩中，星級白醬海鮮比薩等七款大／小比薩調漲20至30元，其餘七款經典口味比薩（如：鐵板牛柳比薩、韓式泡菜燒肉比薩等）均維持原價；超級總匯等六款個人比薩微調漲6~10元；芝心餅皮微調漲5~15元；鬆厚餅皮等另三款餅皮則維持原價。此外，義大利麵微調漲10元、拼盤調漲20~50元，部分熱烤類商品及比薩套餐則進行優惠內容調整。亦有調降價格品項：麻糬QQ球單點價調降20元、薯金幣（30顆）單點價調降14元、德國芝心腸（6條）單點價調降5元，總計超過半數商品價格維持不變。

為回饋消費者長期支持，必勝客現行「比薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠活動將維持不變；必勝客「PK雙饗卡」APP也將持續推出可跨店隨取的「PK隨饗券」多項優惠，消費者可密切留意必勝客官方網站及「PK雙饗卡」APP。