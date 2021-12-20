Omicron變種病毒傳播，各國邊境管制趨嚴，國泰金控今公布12月份國民經濟信心調查顯示，景氣展望指數下降，大額消費意願受抑制，近期國際股市走勢震盪，股市樂觀情緒下降，風險偏好則上升。

主計總處日前公布，我國全年經濟成長率站穩6％，但時事題調查部分，仍有近半受訪民眾認為，明年平均每月的經常性薪資不會調整、維持現況，但過半受訪民眾仍期待，接下來發放的年終獎金有1至3個月水準。

國發會最新公布的10月景氣對策信號維持紅燈，領先指標與同步指標皆上揚；近期變種病毒開始傳播至全球多國，邊境管制趨嚴，景氣展望指數下降至4.6 (11月：21.2)，現況指數走低至12.8 (11月：17.8)；民眾薪資上漲預期指數下滑至13.2 (11月：14.3)，大額消費意願指數降至11.6 (11月：21.4)，顯示民眾對變種病毒的擔憂開始影響大額消費意願。

變種病毒讓近期國際股市走勢震盪，台股今天也跌了143點，民眾對股市的樂觀情緒下降，風險偏好指數則上升；調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數下降至11.9 (11月：13.5)，風險偏好指數則上升至15.2 (11月：11.5)。

時事題部分，主要是針對民眾對於薪資調整幅度與年終獎金的預期看法，若調查結果與2020年12月結果相比，49.5％的民眾認，明年每月經常性薪資調整幅度將維持不變，較2020年12月調查減少12.1個百分點，預期會加薪的民眾比例從27.7％上揚至44.3％，較前次調查增加16.6個百分點，而認為會減薪的民眾比例從10.7％下降至6.2％，較前次調查減少4.5個百分點，整體而言，雖然近半受訪者預期，薪資將維持現況，但認為每月經常性薪資將會調漲的民眾比例，仍較去年增加。

敏盛醫療集團近日就宣布，為體恤全體員工對抗疫情的貢獻與辛勞，總裁楊敏盛核定明年元月起加薪，員工月薪調加1200元，以13個月計算，等於年所得將增加1萬5600元；楊敏盛表示，醫院是艱困行業，經營難度愈來愈高，必須面對疫情的威脅，但人才為企業之本，必須盡可能提高員工的薪資福利，才可能留才和育才，提高企業的競爭力。